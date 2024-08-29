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29 Ağustos Epic Games ücretsiz oyunları belli oldu. Platformda bu hafta Fallout severleri ve spor oyunu severleri mutlu edecek yapımlar var. Yeni haftanın ücretsiz oyunları 5 Eylül’e kadar oyuncular tarafından bedava bir şekilde kütüphanelerine indirilebilecek. İşte ayrıntılar.

29 Ağustos Epic Games Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni ücretsiz oyunlarını erişime açtı. Platformda bu hafta 2 oyun kullanıcılara ücretsiz sunulmakta. 29 Ağustos Perşembe günü erişime açılan oyunlar 5 Eylül Perşembe günü saat 18:00’a kadar ücretsiz sunulmaya devam edecek.

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Epic Games yeni haftanın ücretsiz oyunları; Fallout Classic Collection ve Wild Card Football şeklinde. Fallout Classic Collection; Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını barındıran bir oyun paketi ve Wild Card Football ise bir spor oyunu. Peki bu oyunlar Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir, bakalım…

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Fallout Classic Collection ve Wild Card Football oyunlarını ücretsiz bir şekilde indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından bahse konu oyunların sayfasına giderek “yükle” sekmesi tıklanır ve oyun kullanıcının kütüphanesine inmiş olur. Bundan sonrasında ise kullanıcı istediği zaman oyunları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir.

Fallout Classic Collection Hakkında

Fallout Classic Collection; serinin Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını içeren bir pakettir. Fallout serisi oyunlarından olan yapımlar post apokaliplitik RPG türünde olup kıyamet sonrası bir evrende geçmektedir. Bu dünyada oyuncu, kendi karakterini geliştirerek ve çeşitli maceralara girerek hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Wild Card Football, 9 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Spor oyunu, aksiyon oyunu, gündelik oyun, simülasyon oyunu ve sports kategorilerinde yer alan yapım PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilmektedir. Kullanıcı beğeni oranı ise yüzde 77 seviyelerindedir.