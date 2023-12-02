2017 yılında piyasaya çıkan ve o günden bu yana sürekli gelişerek milyonlarca oyuncuya ulaşan Fortnite için yenilikler devam ediyor. Dünyayı Kurtar, Fortnite Battle Royale ve Creative adında üç oyun modunu içeren Fortnite’e yeni oyunlar gelecek. LEGO Fortnite, Rocket Racing ve Fortnite Festival isimli oyunlar ile Fortnite farklı bir boyuta geçecek. 3 yeni Fortnite oyunu ve detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

3 Yeni Fortnite Oyunu Geliyor

Fortnite için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Epic Games’in düzenlediği etkinlikte üç yeni Fortnite oyunu duyuruldu. Yeni Fortnite oyunları şu şekilde:

LEGO Fortnite

Rocket Racing – Rocket League ekibi geliştiriyor.

– Rocket League ekibi geliştiriyor. Fortnite Festival – Rock Band ekibi geliştiriyor.

Bu oyunlar arasında çıkmaya en yakın olanı LEGO Fortnite. 7 Aralık itibariyle çıkış yapacak olan LEGO Fortnite; “yepyeni bir hayatta kalma ve inşa etme macerası” olarak tanımlanıyor. “Yepyeni bir hayatta kalma işçiliği macerasına hazır olun! #LEGOFortnite 7 Aralık’ta Fortnite’ta çıkıyor” ifadesiyle LEGO’nun resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda oyuna dair 22 saniyelik tanıtıma yer verildi. İşte o paylaşım:

Get ready for an all new survival crafting adventure! 🦙 #LEGOFortnite launches in Fortnite on December 7

Find out more: https://t.co/hpbGoNQXF7 pic.twitter.com/NrFuqngonW — LEGO (@LEGO_Group) December 2, 2023

Yeni oyunların duyurulmasının akabinde kısa sürede sosyal medyada Fortnite tutkunları binlerce yorum yaparken, genel olarak oyuncuların Fortnite’in geldiği seviye noktasında memnuniyetini dile getirdiği gözlendi.

Rocket Racing Fragmanı Bu Hafta, Fortnite Festival İleri Tarihte!

Rocket League ekibi tarafından geliştirilen bir diğer Fortnite oyunu Rocket Racing’in fragmanı; önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilecek The Game Awards 2023 de yayımlanacak. Fortnite Festival için ise henüz herhangi bir fragman ya da çıkış tarihi açıklanmadı.

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Fortnite de Eminem Konseri Düzenlendi

Fortnite ile ilgili pek çok gelişme yaşanırken, aynı zamanda düzenlenen Eminem konseri de Fortnite tutkunlarını mutlu etti. Bununla birlikte, konserin kısa sürmesi de serzenişlere neden oldu.

Bir dakikadan biraz uzun süren Eminem konserine pek çok oyuncu katılamadı. Zira aşırı yoğunluk nedeniyle sistem bir süre hata verdi. Konserinde çok kısa sürmesi sebebiyle, hata giderilene kadar konser sona ermiş oldu. Bu durum, bazı oyuncuların “event böyle düzenlenmez” şeklinde eleştirel yorum yapmasına sebebiyet verdi.