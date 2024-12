Ana Sayfa » Oyun 30 Aralık Epic Games Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı! Oyun 30 Aralık Epic Games Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı! Emine Emre 2 Görüntüleme

Global çapta en çok kullanıcı sayısına sahip iki platformdan biri olan Epic Games Store’un yılbaşına özel gizemli oyun kampanyası devam ediyor. Epic Games Gizemli Oyun kapsamında her gün yeni bir oyunu kullanıcılarına hediye ediyor ve bu kapsamda 30 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu erişime açıldı. İşte heyecanla beklenen o yapım…

30 Aralık Epic Games Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı!

Epic Games Store gizemli oyun kampanyası ile kullanıcılarına her gün bir oyunu ücretsiz olarak hediye ediyor. Bilindiği üzere platformda her hafta en az bir oyun hediye ediyordu ancak yeni yılın gelişine özel bu hediyeler arttı ve her güne bir oyun şeklinde uygulandı. 29 – 30 Aralık’ta platformda “Orcs Must Die!” oyunu ücretsizdi, şimdi ise 30 – 31 Aralık tarihleri arasında “Redacted” ücretsiz oldu. Redacted 30 Aralık saat 19:00’dan 31 Aralık saat 19:00’a kadar tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenebilecek.

31 Aralık 19:00’da ise yeni gizemli oyun erişime açılmış olacak. Oyun severler için oldukça avantajlı kampanyalara tasarlayan Epic Games, yeni yıla özel olarak da pek çok oyunu bedava sundu ve oyun severler bu sayede kaliteli oyunlarla kütüphanelerini genişletme fırsatına erişti. 2024 yılını bitirirken yılbaşına özel hediye oyun kampanyasında platformun sunduğu oyunlar şu şekilde:

Vampire Survivors – 19/ 20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles – 20/ 21 Aralık

TerraTech – 21/ 22 Aralık

Wizard of Legend – 22/ 23 Aralık

Dark and Darker – Legendary Status – 23/ 24 Aralık

Dredge – 24/ 25 Aralık

Control – 25/ 26 Aralık

Ghostrunner 2 – 26/ 27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED – 27/ 28 Aralık

KILL KNIGHT – 28/ 29 Aralık

Orcs Must Die! 3 – 29/ 30 Aralık

[REDACTED] – 30/ 31 Aralık

Redacted Hakkında

Striking Distance Studios tarafından geliştirilen Redacted, Krafton tarafından yayınlanmıştır. 28 Ekim 2024 tarihinde oyuncuyla buluşan yapım, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte. Roguelike oyun, nişancı oyunu, dövüş oyunu kategorilerinde yer alan Redacted’ın Steam beğeni puanı 10 üzerinden 9 şeklinde.