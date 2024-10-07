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Microsoft’un video oyun üreten kanadı Xbox Game Studios’un oyun stüdyolarından biri olan 343 Industries’in adı değişti ve yeni oyunu duyuruldu. 343 Industries artık Halo Studios olarak anılacak ve yeni oyunu Project Foundry ile oyun dünyasında büyük bir fark yaratacak. Muhteşem grafikleri ile gelen oyun hakkında detaylar içerikte…

343 Industries’in Adı Değişti, Yeni Oyunu Duyuruldu!

Halo serisi askeri bilim kurgu oyunlarından tanıdığımız 343 Industries artık farklı bir isimle faaliyetlerine devam edecek; Halo Studios. Microsoft, oyun dünyasında güzel işleri ile bilinen bu oyun stüdyosunun isminin değiştiğini resmen duyurdu. Oyun endüstrisindeki faaliyetlerine artık yeni adı ile devam edecek olan stüdyonun yeni projesi hakkında da detaylar da duyuruda paylaşıldı.

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Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre Halo Studios bundan böyle Unreal Engine 5 teknolojisi ile oyun geliştirecek. Epic Games’in son teknolojisi Unreal Engine, oyun geliştirmede bir çığır açtı denilebilir. Zira Microsoft’un paylaştığı videoda Halo’nun yeni projesinden gösterilen detaylar muhteşem grafiklere sahip görünüyor. Halo Studios, Project Foundry ile sektöre damgasını vuracak bir oyunla gelecek.

Stüdyo yöneticisi Pierre Hintze bu heyecanlı gelişmeleri “Halo’nun yeni bir bölümünü başlatıyoruz.” diyerek açıkladı. Stüdyo ekibi Halo evrenini Unreal Engine 5 motoru ile yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Videoda görüldüğü üzere yeni evren oldukça etkileyici olacak. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Halo Studios Yeni Oyunu: Project Foundry

Foundry kod adı ile start verilen proje Chris Matthews (sanat yönetmeni) liderliğinde sürdürülmekte. Foundry geliştirici ekibi; Pasifik Kuzeybatı’nın yeşil manzaralarından esinlenerek ormanlar, buz çölleri ile kapanmış “Soğuk Topraklar” gibi sahneleri ile kısa ama etkileyici sahneleri şimdiden gösterdi. Bunun yanı sıra Lanetli Topraklar da The Flood tarafından istila edilmiş bir şekilde oyun severleri beklemekte.

Yenilenmiş bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek olan Halo Studios COO’su Elizabeth Van Wyck, Yürütücü Yapımcısı Casey Wu, Tasarım Direktörü Max Szlagor ile yoluna devam edecek. Bu kadro hem Halo’nun özünü koruyup hem de oyunu bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Unreal Engine 5 ile Muhteşem Grafikler

Halo Studios yalnızca isim olarak değil pek çok bakımdan yenilendi. Yeni kadro ve yeni oyun geliştirme metoduyla sektörde daha etkin olmayı planlayan stüdyo; yalnızca grafiklerde iyileştirme değil geliştirme sürecinde de büyük farklılıklarla çalışacak. COO Elizabeth Van Wyck bu konuda yaptığı açıklamada, önceden ekibin hem teknolojiyi hem de oyunu geliştirmeye çalıştığını ancak artık hazır geliştirilmiş Unreal Engine 5 teknolojisini kullanarak yalnızca oyuna odaklayacaklarını aktardı.