Ana Sayfa » Oyun 3’ü Bir Arada Oyun PC’si OneXPlayer X1 Tanıtıldı: El Konsolu, Tablet ve Laptop Oyun 3’ü Bir Arada Oyun PC’si OneXPlayer X1 Tanıtıldı: El Konsolu, Tablet ve Laptop Emine Emre 13 Görüntüleme

3'ü bir arada oyun PC'si OneXPlayer X1, OneXplayer tarafından tanıtıldı. Dünyada bir ilk olan bu ürün; el konsolu, tablet ve laptop olarak tasarlandı.

Oyun konsolu piyasasının güçlü aktörlerinden olan OneXplayer, yeni ürünü ile dikkatleri üzerinde çekti. Dünyada ilk defa bu konseptte cihaz üretildi ve piyasanın ilgisini çekmeyi başardı. 3’ü bir arada oyun PC’si OneXPlayer X1,marka tarafından tanıtıldı; cihaz el konsolu, tabletve laptop olarak kullanılabiliyor. İşte detaylar…

3’ü Bir Arada Oyun PC’si OneXPlayer X1 Tanıtıldı: Cihazda El Konsolu, Tablet ve Laptop Özellikleri Bulunuyor

OneXPLayer dünyada bir ilk olan yeni ürününü tanıttı. 3 farklı moda sahip olan cihaz hem konsol hem tablet hem de laptop olarak kullanılabiliyor. Alanında bir ilk olmasının da etkisiyle cihaz yoğun ilgi gördü. Marka, OneXPlayer X1 ürününü 3’ü bir arada oyun PC’si olarak nitelendiriyor. Bu ilgi çekici cihazın özelliklerini inceleyelim…

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

OneXPlayer X1 gücünü Intel’in yeni işlemcileri Core Ultra 7 155H ve Ultra 5 125H’den alıyor. Güçlü işlemciler sayesinde cihaz, eksi nesil işlemcilere nazaran daha yüksek performans sağlıyor. Yüksek verimlilik vaat eden OneXPlayer X1 el konsolunda 64 GB’a kadar LPDDR5x RAM bellek ve PCIe Gen 4 M.2 SSD depolama alanı sağlamaktadır.

OneXPLayer X1 Özellikleri

Cihazın ekran özelliklerine gelecek olursak; OneXPlayer X1’de 11 inç gibi büyük bir ekran bulunmaktadır ki bu büyüklükte bir ekrana sahip olan başka bir el konsolu mevcut değil. El konsolunu ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip. 3’ü bir arada cihazda çıkarılabilir kontrolcüler yer alıyor ve bu özelliği ile Nintendo Switch’e benziyor diyebiliriz.

OneXPlayer X1 789gram ağırlığında ve 65 Wh bataryaya sahip. Cihazın 65 Wh’lik bataryası 100 Watt şarj hızını desteklemekte. Parmak izi okuyucusu da bulunan OneXPlayer X1, Harmon AudioEFX ses sistemi ile birlikte geliyor. Bağlantı noktaları kapsamında ise cihazda Oculink, Thunderbolt 4 ve USB 4 bulunmakta.

Çoklu kullanım özelliği olan cihaz el konsolu ve tabletin yanı sıra diz üstü bilgisayar olarak da kullanılabilmekte. Bu kapsamda cihazın manyetik klavyesi ve Surface’e benzeyen bir standı bulunuyor. Bu şekilde istenildiği zaman laptop görevi de görüyor.

Bununla birlikte cihaz el konsolu olarak kullanılmak istendiğinde kontrolcüler orta parçaya monte ediliyor ve cihaz bir taşınabilir konsola dönüşüyor. Çıkarılabilir kontrolcülerin kullanımı ise Nintendo Switch’e benziyor. Cihazın yan ekipmanlarından hiçbiri monte edilmediğinde ise OneXPlayer X1 bir tablete dönüşüyor.

OneXPlayer X1 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

3’ü bir arada, oldukça ergonomik bir cihaz olan OneXPlayer X1 yoğun ilgi gördü. Ancak OneXPlayer X1 çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil. Bu konuda bir açıklama yapılmadı.