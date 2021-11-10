49.000 dolarlık bu iPhone, ağızları açık bırakıyor

Caviar, Apple iPhone 13 serisinin yeni üst düzey özel sürümlerini piyasaya sürdü. Şirket, 9,000 ABD Dolarına mal olan ve hatta bir dinozor dişi bulunan özel bir iPhone 13 Pro modelini tanıttı.

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Caviar’dan kısaca bahsedecek olursak, şirket yıllardır üst düzey cihazlar sunan Rus bir şirket; odağını yeniden iPhone 13 serisine, özellikle Pro modellerine kaydırdı ve yeni Tera Koleksiyonunu piyasaya sürdü. Bu seride Caviar, Tyrannophone, Monsterphone ve Teradiamond modellerinde iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max‘i piyasaya sürdü.

Teradiamond 49.240 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle serinin en üst modeliyken; gözümüze çarpan, gerçek bir dinozor diş parçasına sahip ortanca model Tyrannophone oldu.

Nitekim 7.000 ABD Dolarının üzerinde olan Monsterphone sertleştirilmiş bir titanyum panele sahipken; Teradiamond modeli arkada 1.000’den fazla elmas ile geliyor. iPhone 13 Pro Tyrannophone modelinde, 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilen; gerçek bir T-Rex’ten bir diş parçası var.

Hatta hafif bir kompozit temelin üstünde altın kaplama mücevher alaşımına sahip. Arkadaki kırmızı göz gerçek kehribardan, titanyumdan ve gömülü küçük bir gerçek diş parçasından yapılmış.

Bu model sınırlı sayıda ve Caviar, münhasırlığını sağlamak için toplamda sadece 7 adet çıkardı. Tera modellerinin tümü 1 terabayt depolama alanına sahip. Ve Teradiamond 8.610 ABD Doları, Pro Max modeli 9.150 ABD Doları fiyatle geliyor.