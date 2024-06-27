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Dönem dönem sevilen oyunları ücretsiz olarak dağıtan Steam’de yeni bir oyun daha bedavaya veriliyor. Bulmaca platform oyunu severlerin oldukça hoşuna gidecek olan bu kampanya çok kısa bir süreliğine oyun tutkunlarına sunuldu. 15 dolar değerindeki, yaklaşık 490 TL’lik bulmaca oyunu Steam’de ücretsiz. Oyunu 27 Haziran saat 20:00’a kadar bedava bir şekilde edinebilirsiniz, işte detaylar…

490 TL’lik Bulmaca Oyunu Steam’de Ücretsiz – 27 Haziran!

Lunarch Studios tarafından geliştirilen Islands of Insight bulmaca oyunu 26 – 27 Haziran tarihlerinde Steam’de ücretsiz olarak sunulmakta. Yalnızca bir günlük olan bu kampanya 27 Haziran saat 20:00’a kadar sürecek. Normalde 15 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılan oyun bulmaca severlerin oldukça hoşuna gidecek. Eğer Islands of Insight’ı deneyimlemek istiyorsanız elinizi çabuk tutun.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Kısa bir süreliğine Steam ücretsiz oyunları arasına katılan bu yapımı kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyip, dilediğiniz zaman bedavaya oynayabilirsiniz. Bir açık dünya oyunu olan Islands of Insight kapsamında oyuncu farklı adalarda özgür bir şekilde dolaşabilmekte, gizemli yerleri keşfederek oyundaki diğer karakterlerle etkileşime geçebilmekte.

Kendine has bir dünyada geçen bu oyunda onlarca değişik bulmacayı çözerek keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Behaviour Interactive Inc tarafından yayınlanan bu yapımın çevrim dışı modu 9 Temmuz’da oyuncuya sunulacak. Bu kampanya ile de yeni modun öncesinde ise temel moda ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Unutulmuş toplumların bulunduğu bir dünyada geçen oyunda onlarca sırrı çözme deneyimini yaşayabilirsiniz. Söz konusu kampanyanın duyurulduğu X paylaşımına ise aşağıdan bakabiliriniz:

Seekers, save the date….Offline Mode is coming on July 9! Get the Base Edition for FREE for 24 hours. Available until tomorrow 1pm ET. More info here: https://t.co/y82NPfha3G pic.twitter.com/BPNWky7aQs — Islands of Insight – Available Now! (@playtheislands) June 26, 2024

Islands of Insight Hakkında

Islands of Insight Lunarch Studios tarafınca geliştirilmiş ve Behaviour Interactive Inc tarafından yayınlanmış bir bulmaca – macera oyunudur. 23 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen bu yapım GeForce Now, Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Bulmaca oyunu, macera oyunu, bağımsız video oyunu, massively multiplayer ve adventure kategorilerinde yer alan oyunun çevrim dışı modu ise 7 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Fantastik bir dünyada geçen Islands of Insight oyun severlere keyifli bir oyun deneyimi sunmaktadır.