5 Koltuklu Elektrikli SUV Li L7, 8 Şubat’ta Piyasada!

Li Auto, Guangzhou Otomobil Fuarı’nda bir sonraki SUV’si Li L7 elektrikli otomobilinin lansman tarihini onayladı. Li L7, 8 Şubat 2023’te tanıtılacak. Duyuruya göre, test sürüşü araçları hemen ertesi gün Li Auto’nun perakende satış noktalarında satışa sunulacak.

Yeni Li L7, beş yolcusu olan aileler için tasarlandı. Şirket performansını artırıyor ve göze çarpan özellikler sunacağını söylüyor.

Şirkete göre Li L7, Li Auto’nun ilk beş koltuklu aracı ve 5.050 milimetre uzunluğa, 1.995 milimetre genişliğe, 1.750 milimetre yüksekliğe ve 3.005 milimetre dingil mesafesine sahip.

Li L7, önemli performans iyileştirmeleri vaat eden Li Auto’nun genişletilmiş menzilli elektrik sistemi 2.0 ile donatılacak. Yaklaşan SUV’nin sadece 5,3 saniyede 0’dan 100 kilometreye çıkmasını sağlayacak.

Başlangıçta Li Auto, Li L8’in beş veya altı koltuklu varyasyonlarını satmayı planladı. Ancak şirket, beş koltuklu varyantın yalnızca bir yeniden düzenleme olmadığını, daha çok özel bir tasarım olduğunu ve kendi adını hak ettiğini ve böylece Li L7’nin doğduğunu söylüyor.

30 Eylül’de Li Auto, Li L8 için ön siparişleri kabul etmeye başladı ve ayrıca Li L8’in resmi lansman etkinliği sırasında Li L7‘yi sergiledi.

Li L7’nin iki versiyonu mevcuttur: Pro ve Max, başlangıç fiyatları sırasıyla 339.800 RMB ve 379.800 RMB’dir (47.640$ ve 54.780$).