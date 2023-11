5000 Oyunlu Anbernic RG35XX Plus Retro El Konsolu Geliyor

Anbernic Çin merkezli taşınabilir retro oyun konsolları üreten bilindik bir firma. Markanın “Anbernic RG35XX” retro oyun konsolu hali hazırda ülkemizde satılmakta. Bu konsolun devam modeli Anbernic RG35XX Plus tanıtımı ise marka tarafından gerçekleştirildi. Bazı özellikleri bakımından güncellenen Anbernic RG35XX Plus retro el konsolu özellikle kapsadığı 5000 oyun ile oyun severleri heyecanlandırdı.

Anbernic RG35XX Plus Retro El Konsolu 5000 Oyun Barındırıyor!

Anbernic RG35XX el konsolu ülkemizde satışta olan ve oyun severler tarafından beğenilen bir cihaz. Yeni tanıtılan Anbernic RG35XX Plus konsolunda ise bazı yenilikler bulunuyor. Yonga seti, RAM büyüklüğü ve batarya kısmında güncellenen cihazda 5000’i aşkın oyun bulunuyor. Cihaz, aralarında PSP ve NES’in de yer aldığı 15’i aşkın emülatör platformunu çalıştırabilmekte.

Anbernic RG35XX Plus Özellikleri

Anbernic RG35XX Plus 186 gr ağırlıkta ve boyutları da 11.7 x 8.1 x 2.2 cm şeklinde tasarlanmış bir ürün. Cihaz tasarımı ile Gameboy’a benzemekte. Anbernic’in bu yeni ürünü Allwinner H700 yonga seti barındırıyor. Bahse konu yonga setinin 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor ve 1.5 Ghz hızında. Yeni tasarım el konsolunda 3.5 inç büyüklüğünde IPS ekran mevcut ve çözünürlüğü ise 640×480 değerinde.

Anbernic RG35XX Plus’ın bir önceki modele göre batarya kısmında da güncellemelerle geleceğinden yukarıda bahsetmiştik. Cihazda 3300 mAh batarya bulunuyor ve bu yaklaşık 8 saat’lik bir oyun oynama süresine işaret ediyor. Dahili depolama alanı 64 GB olan retro el konsolu 512 GB’a kadar da microSD/ TF kart desteği sunmakta. Anbernic’in yeni modeli olan RG35XX Plus retro el konsolunda Bluetooth 4.2 bağlantısı ile birlikte Wi-fi 802.11ac bağlantısı da bulunmakta.

İçerdiği oyun sayısı bakımından oyun severlerin dikkatini çeken cihaz Linux işletim sistemi ile çalışmakta. Konsolda hali hazırda 5000’den fazla oyunun bulunduğu 64 GB’lık bir SD kart bulunmakta. Bunun yanı sıra 64 GB ve 128 GB SD kartlar ile oyun sayısını 10.000’in üzerine çıkarmak da mümkün, cihazın yapısı buna izin veriyor.

10.000’i aşkın oyunun oynanabildiği Anbernic RG35XX Plus’ta, kablosuz ve kablolu kontrolcü desteği de bulunuyor. Bunların yanı sıra titreşim motoru, HDMI çıkışı, Wi-fi online eşleme ve streaming gibi özellikler de cihazda bulunuyor. Bahse konu retro el oyun konsolu 3 renk seçeneği ile kullanıcıya sunulacak; beyaz, gri ve transparan siyah.

Anbernic RG35XX Plus Retro El Konsolu Fiyatı Ne Kadar?

Anbernic RG35XX Plus el konsolu fiyatları depolama alanı büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda Anbernic RG35XX Plus 64 GB micro SD karta sahip olan versiyon yaklaşık 58 dolar. Anbernic RG35XX Plus 128 GB fiyatı ise yaklaşık 73 dolarlı bir fiyata sahip.