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505 Ne Demek? İşte 505’in Anlamı!

Özellikle sevgililer arasında geçen 505 terimi arkadaşlıklar arasında da geçmekte, küslük dargınlık anlamını da taşıyan bu terim dünyaca ünlü Rock grubu Arctic Monkeys'in şarkısı 505 olarak da bilinir.

Mustafa

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505 Anlamı

Sosyal medya gündeminde bir süredir var olan 505’i hepimiz görmüşüzdür fakat 505 ne demek merak mı ediyorsunuz? 505 (five-oh-five) birini hem hayatta tutan aynı zamanda öldüren bir şey için kullanılan bir terimdir. Bu terim çoğu zaman kötü davrandığı halde vazgeçilemeyen bir sevgili için kullanılır. Özellikle sosyal medya platformlarında kullanılan bu terim üzerine kurgu üzerine videolar çekilmekte.

505 artic monkeys cover

Özellikle sevgililer arasında geçen 505 terimi arkadaşlıklar arasında da geçmekte, küslük dargınlık anlamını da taşıyan bu terim dünyaca ünlü Rock grubu Arctic Monkeys’in şarkısı 505 olarak da bilinir. 505 şarkısı Arctic Monkeys’in 2007’de piyasaya sürdüğü Favourite Worst Nightmare albümünün kapanış şarkısıdır.

505 Anlamı

505’in anlamı çok güzel aslında, şarkı sözünde geçen bu terim. Five Oh Five anlamına gelen bizi varlığı ile hayata tutan, yokluğunda da öldüren şey anlamına geliyor. Türkçe de bunun karşılığı ise aslında bizim sevgilimize kullandığımız sevgi sözcüklerinden ibaret.

Ayrıca bkz: o7 Ne Demek? Sosyal Medyadaki o7 Nedir?

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