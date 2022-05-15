o7 Ne Demek? Sosyal Medyadaki o7 Nedir?

Sosyal medya gündeminde bir süredir var olan o7’yi hepimiz görmüşüzdür fakat o7 ne demek merak mı ediyorsunuz? o7 asker selamı demektir, o harfi başı, 7 rakamı ise selam veren kol ve eli temsil eder. o ve 7 karakterleri yan yana gelince asker selamı veren bir görüntü ortaya çıkar.

Fakat o7 ilk olarak FPS oyunlarında bir kişi kendisini feda ettiğinde veya saygıdeğer bir hareket yaptığında chatte “o7” yazılmaya başlanır. Bu, fedakarlık yapan kişiye saygı anlamına gelmektedir. Bu yüzden diğer sosyal medya platformlarına göre Twitch’te daha sık kullanılır.

Sosyal Medyadaki o7 Nedir?

Sosyal medyada da karşımıza sık çıkan o7 özellikle videolarda karşımıza çıkmaktadır örneğin; sevgilisinin kendisini aldattığı haberini alan bir adam sevgilisine direkt olarak ayrıldığını ve o7 selamını vererek kararına saygı duyduğunu belirtir. Ve birçok terimde karşımıza çıkar.

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