Son zamanlarda birçok insan tarafından sıkça bahsedilen GitHub’u sizler de merak ettiniz mi? Genellikle yazılım mühendisler tarafından çok fazla kullanılan bir araçtır. Şu an için hali hazırda içerisinde 25 milyondan fazla kullanıcıyı bulunduruyor. Bugünkü yazımızda sizlere GitHub nedir ve nasıl kullanılır sorusuna cevap vereceğiz.

GitHub, yazılım mühendislerinin iş akışlarını ve beraber iş yapmalarını sağlıyor. GitHub içerisinde milyonlarca profesyonel yazılım mühendisi yer alıyor. GitHub, Git adlı bir sürüm kontrol sistemini (VCS) barındıran bulut tabanlı bir hizmettir. Geliştiricilerin, ilerlemelerini ayrıntılı olarak takip ederken ortak projelerde iş birliği yapmasına ve değişiklikler yapmasına olanak tanır.

Git Nedir?

2005 yılıyla beraber teknoloji dünyasına giren Git, günümüzdeki en popüler VCS’lerden birisi konumundadır. Piyasada yer alana yazılım mühendislerinden %85’den daha fazlası Git içerisinde yer alıyor.

Dağıtılmış bir sürüm kontrol sistemidir. Yani, erişim izni verilen ekipteki herhangi bir geliştirici, Git komut satırı araçlarını kullanarak kaynak kodunu ve değişiklik geçmişini yönetebilir.

Hub Nedir?

Hub’da Git’in bir parçası konumundadır. GitHub içerisinde yer alan Hub, komut satırlarını ve geliştiricilerin beraber iş yapmasını sağlayan bir sosyal ağa ortamıdır.

Yazılım mühendisleri, Hub sayesinde beraber iş yapabilir, fikirlerini paylaşabilir ve beraber güzel bir sohbet edebilir. Ayrıca insanları takip edebilir ve ne yaptıklarını veya kimle bağlantı kurduklarını izleyebilirsiniz.

GitHub Nasıl Kullanılır?

Yazılım mühendislerinin favori tercihi olan GitHub, ilk olarak ücretsiz bir erişim sunar. İçerisinde birçok paket bulunan GitHub, başlangıç yani temel paketinde herhangi bir ücret talep etmez ancak kısıtlı bir depolama alanı sunar.

GitHub’a girerken bu paketlerden bir tanesi seçebilirsiniz. Daha sonra ise GitHub dünyasını tamamen keşfedebilirsiniz.

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