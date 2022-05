En Büyük Oyun Şirketleri 2022

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber en çok değişen ve büyüyen sektörlerin başında oyun sektörü geliyor. Özellikle internetin her eve girmesiyle beraber insanlar daha fazla oyun oynamaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere en büyük oyun şirketleri hakkında bilgi vereceğiz.

Son yıllara damgasını vuran espor’da oyun şirketlerinin büyümesinde büyük bir rol oynuyor. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde espor alanına ciddi yatırımlar yapıyor. Hal böyle olunca oyun şirketleri, oyunseverlerin ihtiyacını karşılamak için daha çok çalışıyor. Her yıl hem online hem offline olmak üzere birçok oyun piyasaya giriyor. Bu piyasaya giren oyunları milyonlarca oyun sever oynuyor.

Oyun şirketlerinin hepsi ilk olarak oyun şirketi olarak kurulmadı. Daha sonra oyun sektörünün büyümesiyle beraber büyük firmalar oyun sektörüne kaydı. Şu anda oynana oyunların büyük bir kısmını listede yer alan büyük oyun şirketleri yayınlıyor. Gelin şimdi listemize geçelim.

Tencent

Çin tabanlı şirket olan Tencent, günümüzün en çok oynanan oyunların geliştiricisidir. Tencent sadece oyun geliştirmiyor aynı zamanda günümüzün birçok popüler oyunun hisse sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Tencent ayrıca League of Legends ve Valorant’ın arkasındaki Riot Games’in neredeyse tamamına ve Fortnite’ın arkasındaki Epic Games’in bir bölümüne de sahiptir.

Sony

Hepinizin bildiği üzere Sony’de oyun dünyasında adını sıkça duyduğumuz şirketlerden birisidir. Özellikle PlayStation ile beraber kullanıcı sayısını kat ve kat artıran Sony, Dünya’nın en büyük oyun şirketleri listesinde 2. sırada yer alıyor. Sony aynı zamanda Last of Us geliştiricisi Naughty Dog ve yakın zamanda satın alınan Marvel’s Spider-Man ve Sunset Overdrive gibi oyunların arkasındaki Insomniac Games gibi sahip oldukları çeşitli stüdyoların adı altında geliştiriliyor.

Xbox Game Studios

2000 yılında piyasaya çıkan Microsoft Game Studios, ilerleyen dönemde adını ve vizyonunu değiştirerek Xbox Game Studios oldu. Xbox Game Studios, Xbox için her türlü oyun geliştirmesini sağlıyor. Halo, Xbox Game Studios’tan gelen açık ara en büyük seri. Xbox Game Studios tarafından sunulan diğer oyunlar arasında Gears of War ve yakın zamanda eklenen Minecraft’da bulunuyor.

Nintendo

İlk kurulduğu zaman sadece iskambil kağıdı üreten Nintendo, ilerleyen dönemlerde bulunduğu yıla damga vuran oyunlar üretti. . En büyük video oyunu serilerinden bazıları Nintendo altındadır. Bu seriler arasında Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda ve Super Smash Bros gibi oyunlar yer alıyor.

Electronic Arts

EA olarak kısa adıyla daha çok bilinen şirket, günümüzün en büyük oyun şirketlerinde 5. sırada yer alıyor. EA’nın yapımcılığını üstlendiği birçok popüler oyun bulunuyor. Bunların başında Battlefield, Titanfall, The Sims, Need for Speed, Mass Effect, Dead Space ve Star Wars gibi popüler oyunlar geliyor.

