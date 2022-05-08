GameLoop Nedir? GameLoop Sistem Gereksinimleri

Günümüzde birçok yeni ürün çıkmasına rağmen insanlar mobile oyunlara daha çok ilgi gösteriyor. Özellikle PUBG Mobile dünya da ve ülkemizde büyük bir yankı uyandırdı. Ancak bazı oyuncular telefondan daha çok PC ile oyun oynamayı tercih ediyor. Bu durumlarda karşımıza emülatörler çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok tercih edilen emülatör olan GameLoop ve GameLoop sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

GameLoop, bilgisayar kullanıcılarının akıllı telefonların içerisinde yer alan oyunların oynanmasına olanak sağlayan Android emülatörüdür. Günümüzde 50 milyondan fazla oyunsever GameLoop’u kullanıyor. Ayrıca Gameloop, içerisinden Android telefonlarda yer alan oyunların dışında birçok uygulama da yer alıyor.

Günümüzün en çok kullanılan Android emülatörlerinin başında gelen GameLoop, 2018 yılında Tencent Gaming Buddy tarafından piyasaya sürüldü. GameLoop sayesinde oyunseverler binlerce mobil oyunun PC’lerden oynayabiliyor. Ayrıca GameLoop içerisine filmleri ve TV kanallarını izlemenizi sağlayacak birçok yeni eklentide eklendi.

GameLoop, şu an için sadece Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Bunu sebebi ise GameLoop’un Microsoft’a ait bir DirectX’i kullanıyor olmasıdır. Günümüzde birçok bilgisayarı oyunu yüksek sistem gereksinimleri istiyor. Ancak günümüzde mobil oyun daha düşük sistem istiyor. İşte tam burada karşımıza GameLoop çıkıyor. GameLoop sayesinde düşük sistem gereksinim gerektiren oyunları oynayabilirsiniz.

GameLoop minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10

Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10 İşlemci: Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz

Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Bellek: 3 GB RAM

3 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 587

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 587 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 1 GB depolama alanı

GameLoop önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7/ Windows 8.1/ Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2.6 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 1 GB depolama alanı

GameLoop, PC’de mobil oyunlar oynamak için harika bir emülatördür. 8 Ball Pool, COD Mobile ve PUBG Mobile gibi birçok dünyaca ünlü mobil oyunu oynayabilirsiniz.

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