510 beygir gücündeki Polestar 3 SUV, 12 Ekim’de piyasaya çıkacak

Polestar hayranıysanız – takviminizi 12 Ekim, 17:00 GMT – Türkiye saatiyle 20:00 olarak işaretleyin. Polestar, ilk tamamen elektrikli SUV’si Polestar 3‘ün örtüsünü kaldıracak. Resmi duyuruyla birlikte şirket, yaklaşmakta olan elektrikli otomobil hakkında biraz daha ayrıntı yayınladı ve hatta ilk fotoğraflarını paylaştı.

Küçük kardeşi Polestar 2‘nin aksine yeni SUV, Polestar’ın Volvo ile paylaşacağı yepyeni bir SPA2 platformu üzerine inşa edildi. Yeni mimarinin bir parçası, Volvo tarafından geliştirilen ve Luminar, Smart Eye ve Zenseact’ten çok çeşitli teknolojilerle desteklenen güvenlik sistemlerine sahip NVIDIA destekli ADAS’tır. Polestar 3, ikisi yeni platformu paylaşacağından, yaklaşmakta olan Volvo EX90‘ın neredeyse bir önizlemesi.

Şirket, Polestar 3’ün tüm modellerinin, tork vektörü ile tamamlanmış, arkaya eğilimli çift motorlu bir AWD sistemine sahip olacağını doğruladı. Çift odacıklı havalı süspansiyon da standart olacak, sürekli olarak saniyede 500 kez yol koşullarına uyum sağlıyor.

Opsiyonel Performans Paketi, gücü 510hp ve 908Nm torka kadar çevirir ve süspansiyonu keskinleştirir. Havalı süspansiyon, Polestar Engineered performans ekibi tarafından daha canlı bir sürüşe uyum sağlamak için ayarlandı.

Şirket daha önce 600 km (372 mil) sürüş menzili beklememiz gerektiğini belirtmişti, ancak bu rakam büyük olasılıkla “uzun menzilli” versiyon için, Performans Paketi ve giriş modelinin o kadar ileri gitmesi pek mümkün değil.

Polestar’ın imzası olan sarı emniyet kemerleri ve tekerleklerdeki altın valf kapakları da mevcuttur. Polestar 3, şirketin ABD’de ürettiği ilk otomobil olacak ve Güney Carolina’daki Volvo fabrikasında üretilecek.

Çin pazarına yönelik Polestar 3, maliyetli ihracattan kaçınmak için Çin’de üretilecek. Her iki ülkede de üretim önümüzdeki yılın başlarında başlayacak, teslimatlar birkaç ay sonra gerçekleşecek.

Şirket, otomobilin fiyatını şimdiden açıkladı – Polestar 3 75.000 dolardan başlayacak ve Performans Paketi ile en pahalı versiyon için 110.000 dolara kadar çıkacak. Euro ve GBP’nin USD karşısında düşmesiyle, Avrupa’daki Polestar 3, başlangıçta vaat edilen 75.000 ila 110.000 Euro‘dan daha pahalı olabilir.