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6 Yıldır Sosyal Medyadan Uzak Duran Genç, Para Kazandı

Oğlunun bağımlılık yapan uygulamalara kendini fazla kaptırmaması için çabalayan Lorna, 12. doğum gününde meydan okudu ve başarılı olursa oğluna 1.800 dolar ödemeye söz verdi.

Ayşen Sıla

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Çoğu genç için sosyal medyadan altı gün uzak kalmak kabus gibi gelebilir. Peki altı yıl nasıl olurdu dersiniz ? Minnesotalı genç Sivert Klefsaas, annesi Lorna ona meydan okuduğunda tam olarak bunu başardı.

Oğlunun bağımlılık yapan uygulamalara kendini fazla kaptırmaması için çabalayan Lorna, 12. doğum gününde meydan okudu ve başarılı olursa oğluna 1.800 dolar ödemeye söz verdi. Genç, 19 Şubat’ta 18. doğum gününde para ödülünü aldı.

Genç adam CNN’e şunları söyledi: “Direnmem gerektiğini düşündüğüm ve zorlandığım bir zaman olduğunu asla söyleyemem. Devam ettikçe, daha çok gurur verici bir şeydi.”

sosyal-medya

Sivert’in sosyal medya konusunda yalnızca sınırlı bir deneyime sahip olması kesinlikle yardımcı oldu (silmeden önce bir gün Snapchat’i denemişti); bu da gerçekte sahip olmadığı şeyleri kaçırmasını zorlaştırıyordu.

Genç, arkadaşlarının onu uygulamalardan gelen herhangi bir gelişen trend ve haber hakkında güncel tuttuğunu ve sürecin “orada olan tüm gereksiz dramalardan kaçınmasına” izin verdiğini söyledi.

Genç, mücadelenin ders çalışmak ve spor yapmak için daha fazla zaman oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Peki ya siz ? En fazla ne kadar sosyal medyadan uzak durabilirdiniz ? Yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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KaynakCNN

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