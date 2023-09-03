80W Hızlı Şarjlı Vivo V29 Geliyor!

Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markası Vivo, yeni göz bebeği 80W hızlı şarjlı V29 modeli için özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı.

Piyasaya sürdüğü orta segment akıllı telefonlarla kullanıcıların beğenisi kazanan Vivo, her geçen gün orta segment akıllı telefonlarını geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yakın zaman önce sızıntıları dolaşan Vivo V29’un tüm özellikleri, lansman tarihi ve fiyatı açıklandı.

Vivo geçtiğimiz haftalarda V29’un bir alt modeli olan V29e’yi tanıtmıştı. Şimdi ise sıra biraz daha yüksek özelliklere sahip Vivo V29’da. Ortaya çıkan bilgilere göre 7 Eylül‘de küresel lansmanı gerçekleşecek olan Vivo V29, tüm özellikleriyle 39 ülkede satılmak üzere piyasaya sürülecek. Ancak lansman öncesi ön siparişe sunulması nedeniyle tüm özellikleri biliniyor.

6.78 inç büyüklükte bir ekran ile gelecek olan modelde 120 Hz ekran yenileme hızı olacak. Ön tarafında 50 MP özelliklerine sahip bir selfie kamerası, arka tarafta ise ana kamera olarak OIS 50 MP’lik bir kamera ve bunu destekleyen 8 MP ve 2 MP’lik iki kamerası daha bulunuyor.

İşlemci dümeninde Snapdragon 778G bulunurken 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. 80W hızlı şarjlı V29 modelinin 4600 mAh bir batarya da cihazda mevcut. Telefon hali hazırda Android 13 tabanlı FunTouch 13 ile gelecek. Ülkemizdeki fiyatı henüz belli olmasa da Avrupa özelinde 389 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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