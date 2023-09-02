Uygunlu Fiyatlı Infinex Zero 30 Modeli Tanıtıldı!

Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markası Infinex, bütçe dostu ve yüksek performanslı Zero 30 modelini teknoloji dünyasına tanıttı.

Infinex’in yeni göz bebeği Zero 30 5G modeli, fiyatına göre verdiği performans ile dikkat çekiyor. Özelliklerine bakıldığı zaman sudan ucuz gibi görünen bu model, ülkemize gelmesi halinde birçok insan tarafından kullanılacağa benziyor.

Çinli teknoloji şirketi Infinix, Zero 30 5G modelini tanıttı. MediaTek Dimensity 8020 yonga seti ile birlikte gelen Zero 30, 8 GB ve 12 GB RAM belleklerle güçleniyor. 256 GB dahili depolama ile gelen cihaz, içerisinde 68W hızlı şarj destekli 5000 mAh‘lik bir pil taşıyor.

AMOLED 6.78 inçlik bir ekran ile gelecek model, Full HD+ bir kalite sunuyor. Ön tarafta 4K video desteği sunan 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunan cihazın arka tarafında 108 MP ISOCELL HM6 sensörü yer alıyor. Kamera adasında 13 MP ve 2 MP kameralarda bulunuyor.

Infinex Zero 30 modelinin özellikleri şu şekilde;

İşlemci MediaTek Dimensity 8020 RAM 8 GB / 12 GB RAM Depolama 256 GB Batarya 5000 mAh, 68W Hızlı Şarj Desteği Ekran 6.78 İnç, AMOLED, Full HD+, 144 Hz Tazeleme Hızı Ön Kamera 50 MP, 4K Video Kayıt Desteği Arka Kamera Samsung 108 MP ISOCELL HM6 + 13 MP Ultra Geniş Açılı + 2 MP Fiyat 339 dolar

339 dolar fiyat etiketi ile çıkacak olan modelin ülkemizde ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ve ne zaman geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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