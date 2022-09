9GAG Nedir?

Günümüzde birçok sosyal medya sitesi bulunuyor. Bunlar, insanların onları hem fikirlerini paylaştığı hem de iyi zaman geçirdiği siteleridir. Bugünkü yazımızda sizlere 9gag hakkında bilgi vereceğiz.

Pandemi dönemi ile beraber sosyal medya uygulamaları ve siteleri, insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Özellikle WhatsApp, Facebook ve Instagram kullanıcı sayısında patlama yaşandı. Bu uygulamalar kadar yaygın olmasa da 9gag TV’de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya sitesidir.

9gag içerisinde kullanıcılar aynı diğer sosyal medya uygulamalarında ve sitelerinde olduğu gibi paylaşımlar yapabilir. Burada hem kendi içeriklerini oluşturarak hem de başka yerlerdeki içerikleri kullanarak paylaşım yapabilirler. 9gag, ilk olarak 2008 yılında yayın hayatına geçiş yaptı. Kurulduğu ilk günden itibaren her geçen gün kullanıcı sayısını artırdı.

İlk olarak sitede paylaşım yapabilmek için 9gag’e üye olmanız gerekiyor. Üye işleminiz bittikten sonra kendi gag’ınızı siteye yükleyebiliyorsunuz. 9gag üzerinde yaptığınız paylaşımların yükselme işlemi aldığınız beğeni sayısına göre belirleniyor. Tam olarak bir sayı verilmese de 500 üzeri beğeni alan paylaşımlar otomatik olarak Trend Sayfasına çıkıyor. On binlerce beğeni toplayabilirse ana sayfaya taşınıyor.

9gag bir sosyal medya sitesinden çok bir kültürdür. İçerisinde yer alan paylaşımlar ve kullanıcıların oluşturduğu bu kültür, dünya genelinde kabul görüyor ve çağımıza ayak uyduruyor. 9gag üzerinde yapılan paylaşımların çoğu dünya çapında büyük yankı uyandırdı. En bilinenler arasında NBA’in ünlü Çinli basketbolcusu Yao Ming’in hiç bir şeyi kafaya takmayan surat ifadesi, Jackie Chan’in olay karşısında tepkisini dile getiremediği anı ya da astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın “Watch out we have a baddas over here” şeklinde verdiği tepki bunlara örnektir.

9gag, çok yaygın olmasa da, salt bir kitlesi mevcuttur. Bu site içerisinde oldukça keyifli anlar geçirerek, kültüründen etkilenebilirsiniz.

