A Quiet Place Day One Fragmanı Geldi, Ne Zaman Vizyona Girecek?

Çekimleri uzun süredir devam eden ve 2024 yılında çıkması beklenen A Quiet Place: Day One için artık geri sayıma geçildi. Dün, filmin resmi sosyal medya hesaplarından ilk tanıtım videosu kamuoyu ile paylaşıldı. Yaklaşık 1 buçuk dakikalık A Quiet Place Day One fragmanı izleyiciler tarafından bir hayli beğenildi. Filmin ilk fragmanının yanı sıra A Quiet Place Day One ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Film, 28 Haziran 2024 itibariyle vizyona girecek. Cepkolik okurları ile birlikte diğer detaylara göz atalım…

A Quiet Place Day One Fragmanı Geldi

A Quiet Place: Day One’dan ilk fragman dün itibariyle filmin resmi Twitter (X) hesabından paylaşıldı. 1 dakika 38 saniyelik fragman, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Binlerce beğeni ve yeniden paylaşım (RT) alan fragman, izleyicilerden yüzlerce de yorum aldı; işte filmin ilk tanıtım videosu:

Discover why our world went quiet. Watch the new trailer for #AQuietPlace: Day One – only in theatres June 28. pic.twitter.com/jfXnU2WuLq — A Quiet Place: Day One (@AQuietPlace) February 7, 2024

Michael Sarnoski yönetmenliğindeki film, Platinum Dunes ve Sunday Night Productions yönetmenliğinde gelecek. MTV’nin resmi Twitter (X) hesabının da yorum yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem olan konular arasına girdi. Heyecanla yapımı beklediğini ifade eden binlerce kişiye göre A Quiet Place: Day One, 2024 yılının en iyi filmlerinden biri olacak.

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İzleyiciler Ne Dedi?

A Quiet Place: Day One’dan gelen ilk tanıtım videosunun akabinde adeta izleyiciler 2’ye ayrıldı. Bir kısmı fragmanı beğendiğini ve filme mutlaka gideceğini dile getirirken, bir bölümü ise 2nci filmin dahi iyi olmadığını ve halen uzatmanın anlamsız olduğunu ifade etti. İzleyicilerin yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Fragmanından iyi bir şey geleceği belli ancak seriye devam etmek için çabalamalarını anlamıyorum. Bir şeyi de tadında bırakmak gerek diye düşünüyorum şahsen. Buna rağmen o dönemde farklı iyi seçenekler olmazsa, sinemada izlerim muhtemelen.”

“2. Film bile kötüydü. Niye halen uzatılıyor? İyi bir hikaye varsa anlatılsın ama bu evrenden iyi bir hikaye çıkmaz çünkü I am Legend çakması bence. Neyse ofisteki Jim’i severim ama çok zorlanıyor.”

“Ne yani sadece kıyametin başlangıcı mı anlatılıyor? Zaten 2. filmde özetlendi ya… Fragmanı bana yalnızca bu izlenimi verdi. Yok öyle değilse, iyi bir fragman olmamış, filmi tam anlatamamış diyebiliriz.”

“Sevilen yapımlardan nefret edilene kadar zorlanmasının alemi yok. Tadında bırakmak lazım. Belki ilk filmiyle kalsa çok daha iyi hatırlanacaktı ama para hırsıyla tutan bir işi zorluyorlar da zorluyorlar.”