Acer Predator CG48 Oyun Monitörü Tanıtıldı

CES 2022’de şirketler çok çeşitli monitörleri duyurdular. En ilginci açıkçası Samsung Odyssey oldu. Ama bugün erken saatlerde, Acer’ın Predator CG48 Oyun Monitörü adlı dev bir OLED monitör görücüye çıktı.

Acer Predator CG48

Piyasadaki çoğu monitörün aksine Acer Predator CG48; yalnızca 4K OLED panele sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda 48 inç boyutunda. Bu nedenle şirket, bu ürünün oyun oynamak için bir TV yedeği olduğunu söylüyor.

Özelliklerden bahsetmişken, monitör 13K:1 kontrast oranına sahip ve DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsıyor. HDR10 özellikli ekran, 0,1 ms’ye kadar GtG yanıt süresini ve 138 Hz’ye kadar değişken yenileme hızları sunmak için; AMD FreeSync Premium Pro teknolojisini destekliyor.

Bağlantı noktaları söz konusu olduğunda; bir HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4, dört USB 3.2 bağlantı noktası ve bir USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Cihazın fiyatı 2,500 dolar.

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