Acer Ultra İşlemcili Oyun Bilgisayarı 2024 Yılında Geliyor

Intel Meteor Lake işlemcili Acer Triton Neo 16 ve Acer Swift Go 14 yakında piyasaya sunulacak. Intel, Meteor Lake Ultra Core işlemcilerinin tanımının yaparken Acer da yakında piyasaya çıkacak iki bilgisayarını tanıttı. Yapay zeka ile donatılmış özelliklerin bulunduğu iki bilgisayardan biri oyun odaklı iken diğerinin de taşınabilme özelliği ağır basıyor. Acer ultra işlemcili oyun bilgisayarı 2024 yılında raflarda olacak.

Acer Ultra İşlemcili Oyun Bilgisayarı Yakında Piyasaya Çıkıyor

Acer’ın yeni bilgisayarları Intel Core Ultra Metor Lake işlemciye sahip. Güçlü işlemcilere sahip olan bilgisayarlardan biri Acer Predator Triton Neo 16; bir oyun dizüstü bilgisayarı. Piyasaya sürülecek diğer model ise Acer Swift Go 14; ultra taşınabilme özelliğine sahip bilgisayar. Intel’ın ultra core işlemcilerindeki NPU biriminin yapay zeka (AI) odaklı olması sebebiyle bilgisayarlar da bolca yapay zeka özellikleri mevcut.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Marka önümüzdeki zamanlarda bilgisayarlarda AI özelliklerine daha fazla rastlanacağını belirtmekte. Bu kapsamda marka, Purified Voice özelliği ile arka plan gürültüsünü yok etme, Purified View özelliği ile bulanıklık giderme ve bakış düzeltme gibi bir takım yeniliklerle geliyor. Acer’ın yeni modellerinde bu özellikler artık NPU birimlerine yerleştirilmiş durumda. Bununla birlikte Acer AI Zone bölümü ile kullanıcıya farklı yapay zeka özellikleri sunmakta. AI Zone bölümü ayrıca ilerleyen dönemde yeni yapay zeka özelliklerinin geleceğinin habercisi.

Peki bahse konu modellerin donanım özellikleri neler, ne zaman piyasaya çıkacaklar? Acer Triton Neo 16 ve Acer Swift Go 14 modellerin özelliklerini inceleyelim.

Acer Predator Triton Neo 16 Oyun Bilgisayarı Özellikleri

Acer Predator Triton Neo 16 markanın oyun odaklı dizüstü bilgisayarı. Tanıtımda cihazın bütün özelliklerine yer verilmedi ancak CES 2024 organizasyonunda, cihazın tüm özelliklerinden bahsedilecektir.

Acer’ın oyun odaklı dizüstü bilgisayarı Predator Triton Neo 16, Nvidia GeForce 4070’e kadar ekran kartına sahip ve işlemcisi ise Intel Core Ultra 9 185H. Bilgisayarda 32GB LPDDR5X’e kadar RAM yer alacak. 16 inç ekrana sahip olan modelin paneli henüz kesin belirlenmiş durumda değil. Bu kapsamda 165 Hz yenileme hızı ile 3200 x 2000 panel ya da 1920 x 1200 panel bulunacak.

2 adet Thunderbolt 4 bağlantısı, HDMI, micro SD kart okuyucuya sahip olan Acer oyun bilgisayarının klavyesinde ise 3 bölgeli aydınlatma bulunuyor. 3 bölgeli aydınlatma, özellikle rol play oyunu severler için oldukça avantaj sağlayan bir özellik.

Acer Predator Triton Neo 16 Ne Zaman Çıkacak? Acer Dizüstü Oyun Bilgisayarı Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Markanın açıklamalarına göre Acer Predator Triton Neo 16 2024’ün Mart ayında piyasaya çıkacak. Fiyatı ise Amerika’da yaklaşık 1500 dolar, EMEA’da ise yaklaşık 1800 Euro olacak.

Acer Predator Triton Neo 16 ve Swift Go 14 Özellikleri Model Acer Predator Triton Neo 16 Acer Swift Go 14 İşlemci Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H Grafik birimi Nvidia GeForce RTX 4070’e kadar Intel Arc Graphics veya Intel Graphics RAM 32GB LPDDR5X’e kadar 32GB LPDDR5X’e kadar Depolama 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD’e kadar 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD’e kadar Ekran 16 inç, 3200 x 2000, 165 Hz G-Sync veya 16-inch, 1920 x 1200 14 inç 2880 x 1880, 90 Hz, DisplayHDR True Black 500 veya 15 inç 1920 x 1200 IPS, 60 Hz dokunmatik Çıkış tarihi Mar.24 Aralık 2023 ve Ocak 2024 Başlangıç fiyatı ABD: 1.499 dolar, EMA: 1.799 euro EMA: 1.199 euro, ABD: 799 dolar

Acer Swift Go 14 Özellikleri

Acer Swift Go 14, Intel Core Ultra 5 125H ya da Intel Core Ultra 7 155H işlemcilerinden güç alacak. Bilgisayarda grafik birimi olarak ise Intel Arc Graphics ya da Intel Graphics’den biri bulunacak. Ekran büyüklüğü 14 inç olacak cihazın panel özelliklerinde ise yine iki seçenek mevcut. Bilgisayarda 32GB LPDDR5X’e kadar RAM yer alacak. Acer Swift Go’da ya DisplayHDR True Black 500, 22880 x 1880 90Hz paneli ya da 60 Hz yenileme hızına ve 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip dokunmatik paneli kullanacak.

Acer Swift Go 14 modelinde 2adet USB Type-A bağlantı noktası, 2 adet USB Type-C bağlantı noktası, HDMI 2.1, 1 adet MicroSD kart okuyucu ve 1 adet de kulaklık girişi mevcut. Bunlarla birlikte cihazda 1440p web kamerası da yer almakta.

Acer Swift Go 14 Ne Zaman Çıkacak? Acer Swift Go Fiyatı Ne Kadar?

Yapılan açıklamalara göre Acer Swift Go’nun piyasaya sürülmesine çok az kaldı. 2023 bitmeden ya da 2024 Ocak ayında ürünün raflarda yerini alması bekleniyor. Bununla birlikte Acer Swift Go fiyatı Amerika’da yaklaşık 800 dolar, EMEA’da ise yaklaşık 1200 Euro kadar olacak.