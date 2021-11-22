Açılmayan Telefondan Veri Kurtarma Nasıl Yapılır?

Her ne kadar korkunç ve sinir bozucu bir durum olsa da, herkesin telefonunda arıza oluşabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak hiç panik yapmamalıyız. İlk olarak telefonun neden açılmadığını bulmalıyız. Suya düşme, yüksekten düşme, teknik arızalar ve batarya arızaları sebebi ile telefonlar açılmayabilir. Özellikle bu durumu yaşayan herkes telefondan veri kurtarma işlemini nasıl yapacağını bilmek istiyor. Eğer telefonunuzun anakartına herhangi bir zarar gelmediyse, telefon içindeki verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Özellikle Android işletim sistemine sahip bir telefona sahipseniz, bu telefonlarda anlık takılma sorunları yaşamışsınızdır. Cihazının hiçbir sorun yokken kendiliğinden kapanabilir. Belli bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden açılıp çalışmaya devam eder. Eğer kendisi açılmıyorsa, sizin manuel olarak başlatmanız gerekir. Tüm bunları yapıp cihaz açılmazsa, yapmanız gereken 2 seçenek var.

Bunlardan ilki, Home tuşuna sahip olan Android telefonlarda hard reset atma: Home tuşuna sahip telefonlar açılmayınca hard reset yapabilmek için Home tuşuna ve açma kapama tuşuna aynı anda basmak gerekir. Bu basma süresi, screenshot alır gibi kısa değil, gerekirse 5 ya da 10 saniye boyunca sürmelidir. Daha sonra telefon açılacaktır. Hard reset atılan telefonlarda telefonun uğradığı zarara göre telefon fabrika ayarlarına dönmek zorunda kalabilir ya da hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edebilir.

İkincisi ise, Home tuşuna sahip olmayan Android telefonlarda hard reset atma: Home tuşuna sahip olmayan Android telefonlarda hard reset işlemi için açma kapama düğmesi ile ses açma ya da ses kapama düğmesine aynı anda uzun süre basmak gerekir. Yine diğer telefonlarda olduğu gibi bu işlemde de gerekirse bu süre 5 ya da 10 saniye boyunca sürmelidir. Daha sonra duruma göre telefon kaldığı yerden çalışmaya devam eder, ya da kendisini fabrika ayarlarına döndürmek zorunda kalır.

Telefondan Veri Kurtarma Yolları Neler

WonderShareDr. FoneForAndroid Uygulaması: Bu uygulama sayesinde verilerinize ulaşmanız mümkün olacaktır. Öncelikle bu uygulamayı bilgisayarınıza indirin ve kurulumunu tamamlayın. Daha sonra USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Hard reset türlerinden uygun olanı uygulanarak telefon zorla çalıştırılmalıdır. Bu esnada bilgisayarınıza yüklediğiniz WonderShare programı, telefon içerisinde bir tarama yaparak kurtarmak istediğiniz verileri bilgisayar ekranına taşıyacak. Böylelikle kurtarmak istediğiniz verileri bilgisayarınıza yedekleyerek kurtarmış olacaksınız.

Bu uygulama sayesinde verilerinize ulaşmanız mümkün olacaktır. Öncelikle bu uygulamayı bilgisayarınıza indirin ve kurulumunu tamamlayın. Daha sonra USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Hard reset türlerinden uygun olanı uygulanarak telefon zorla çalıştırılmalıdır. Bu esnada bilgisayarınıza yüklediğiniz WonderShare programı, telefon içerisinde bir tarama yaparak kurtarmak istediğiniz verileri bilgisayar ekranına taşıyacak. Böylelikle kurtarmak istediğiniz verileri bilgisayarınıza yedekleyerek kurtarmış olacaksınız. Eğer kurtarmak istediğiniz bilgiler harici kartta (SD kart ) içeresinde yer alıyorsa, SD kartınızı telefonunuzdan çıkarın daha sonra USB dönüştürücü ile telefonunuzun SD kartını bilgisayarınıza bağlayın. Böylelikle tüm bilgileri kişisel bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

) içeresinde yer alıyorsa, SD kartınızı telefonunuzdan çıkarın daha sonra USB dönüştürücü ile telefonunuzun SD kartını bilgisayarınıza bağlayın. Böylelikle tüm bilgileri kişisel bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Recoverit Uygulaması: Bu uygulama da WonderShare uygulamasına oldukça yakın bir şekilde çalışır. Telefonunuzu ister SD kart aracılığı ile ister şarj kablosu ile doğrudan bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra bilgisayarınızı telefonu saptadığında telefonunuzu seçin. Tarama seçeneğine tıklayın. Uygulama, birkaç dakika içerisinde telefonunuzdaki tüm verileri tarayacak ve bilgisayar ekranına yansıtacaktır. Siz de buradan kurtarmak istediğiniz verileri seçerek kurtarma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemin, diğer işlemlere göre daha çok tercih edilen bir işlemdir.

Bu uygulama da uygulamasına oldukça yakın bir şekilde çalışır. Telefonunuzu ister SD kart aracılığı ile ister şarj kablosu ile doğrudan bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra bilgisayarınızı telefonu saptadığında telefonunuzu seçin. Tarama seçeneğine tıklayın. Uygulama, birkaç dakika içerisinde telefonunuzdaki tüm verileri tarayacak ve bilgisayar ekranına yansıtacaktır. Siz de buradan kurtarmak istediğiniz verileri seçerek kurtarma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemin, diğer işlemlere göre daha çok tercih edilen bir işlemdir. Yedekleme Yapılmış Olan Telefondan Veri Kurtarma: Eğer telefonunuzu düzenli olarak yedekliyor iseniz, bu durum sizin için çok büyük bir avantaj haline gelecektir. Bu sebeple telefonunuzdaki verileri mutlaka düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. Telefonunuzun modeline göre uygun olan uygulama aracı ile telefonunuzdaki bilgileri bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem varlığında buradan bilgilerinizi kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu uygulamalar ile sadece fotoğraf ve videolar değil, mailler, mesajlar, kişiler ve diğer pek çok bilginizi yedekleyip kurtarabilme şansına sahipsiniz.

Eğer telefonunuzu düzenli olarak yedekliyor iseniz, bu durum sizin için çok büyük bir avantaj haline gelecektir. Bu sebeple telefonunuzdaki verileri mutlaka düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. Telefonunuzun modeline göre uygun olan uygulama aracı ile telefonunuzdaki bilgileri bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem varlığında buradan bilgilerinizi kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu uygulamalar ile sadece fotoğraf ve videolar değil, mailler, mesajlar, kişiler ve diğer pek çok bilginizi yedekleyip kurtarabilme şansına sahipsiniz. Şifresi Olan Bir Telefondan Veri Kurtarma: Telefonunuzun ekranı siyah ekran olarak gözüküyor ya da dokunmatiği çalışmadığı için şifrenizi giremiyor ve bu şekilde verilerinize ulaşamıyorsanız yapmanız gereken küçük bir işlem sayesinde verilerinize kolaylıkla kavuşabilirsiniz. Harici bir aparat ile ekranı ya da dokunmatiği çalışmayan bilgisayarınıza bir mouse bağlayabilirsiniz. Bu mouse aracılığı ile telefonunuzun şifresini girerek telefonunuzdaki verileri kurtarabilirsiniz. Siyah ekranı olan telefonunuzdaki verileri kurtarmak için ise bilgisayarınıza bir telefon ekranı yansıtıcı bir uygulama indirip kurabilirsiniz. Telefonunuzun tek sorunu ekranını görememeniz ise, bu uygulama aracılığı ile ana kartınız sağlam olduğu için telefonunuzun ekranını görmeniz ve bu şekilde işlem yapabilmeniz mümkün olacaktır.

Hemen hemen her kullanıcı, akıllı telefonlarını pek düzenli kullanmıyor. Ayrıca kullanıcıların büyük bir bölümü yedekleme işlemi yapmıyor. Olası her duruma karşı sizi yedekleme kurtarır bunu unutmamalıyız. Telefon verilerimizi düzenli olarak yedeklersek, böyle olumsuz durumlar ile karşılaşırsak bile kolaylıkla üstesinden gelebiliriz.

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