Activision Blizzard Oyunlarına Türkçe Dil Seçeneği Getiriyor!

Günümüzün en popüler oyun geliştirici şirketleri arasında yer alan Activision Blizzard diğer şirketlerin yavaş yavaş geçtiği oyun içi Türkçe dil seçeneği eklemesine geçtiklerini duyurdu.

Bir habere göre Activision Blizzard Türkçe yerelleştirme için LinkedIn üzerinden ayrı ayrı ilanlar paylaşarak oyunları için Türkçe çalışmalarına başlandığı düşünülüyor. Bu ilanlarda gerekli olan özellikler genel olarak ”ileri seviye İngilizce ve Türkçe, diline sahip olma şartı koydu.

Zaten bilindiği gibi çıkan çoğu oyunlarda Türkçe dil desteği bulunmamakta ve bu Türk oyuncular için oldukça büyük bir dezavantaj sağlıyor. Çünkü hikaye odaklı oyunlarda oyunun akışını anlamak için üst düzey dil biliyor olmanız gerecektir. Fakat artık buna gerek kalmayacak.

Türkçe Dil Desteği Gelmesi Planlanan Oyunlar

Overwatch

World of Warcraft

Diablo

Hearthstone StarCraft seris

Heroes of the Storm

Call of Duty

Destiny

Sekiro: Shadows Die Twice

Yukarıda ki bahsettiğimiz oyunları tek oyun olarak algılamayın bu oyunların serilerine Türkçe dil getirilmesi bekleniyor.