Bu ayın başında çıkan ancak oyuncuların genel olarak beğenisini kazanamayan Call of Duty Modern Warfare 3 için, yayıncı şirket Activision’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. “Oyuncular, Call of Duty Modern Warfare 3 de önceki oyunlara kıyasla daha çok vakit geçirdi” diyen Activision, gamerlara teşekkür etti. Bu durum, oyunu beğenmeyen geniş bir kitleyi ise şaşkınlığa uğrattı.

Activision Call of Duty Modern Warfare 3 İçin Oyunculara Teşekkür Etti

Call of Duty Modern Warfare 3’ün oynanma sürelerinin, serinin önceki oyunlarına nazaran çok daha iyi durumda olduğunu açıklayan Activision, oyunculara teşekkür eden bir paylaşım yaptı. Oyuna dair istatistiklerin sevindirici olduğunu deklare eden şirket, bu durumun artarak devam edeceğine de inanıyor.

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“Yeni Modern Warfare angajman rekorları kırdıkları için #MW3 topluluğumuza teşekkür ederiz” diyen ve 3 sayfalık istatistikleri oyun kamuoyu ile paylaşan şirketin resmi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Thank you to our #MW3 community for setting new Modern Warfare engagement records 🔥 pic.twitter.com/OTu1oHMrCB — Call of Duty (@CallofDuty) November 21, 2023

MW 3 Oyuncuları Şaşkın ve Tepkili!

Activision’ın resmi istatistiklere dayandırdığı veriler ile oyunculara teşekkür etmesi oyuncuları bir hayli şaşırtmış durumda. Konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan oyuncuların görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Şirketin maalesef doğru söylemediğini düşünüyorum. Oyunun tuttuğunu ve kamuoyundaki konuşulanların aksine oynandığını ve sevildiğini iddia edebilmek adına böyle bir paylaşım yaptılar bence. Geri adım atmak istemiyorlar ama olmamış işi daha fazla zorlayarak küçük düşmenin anlamı yok bence.”

“MW markasını bitirdiler hala saçma sapan açıklamalarla inkar etmeye çalışıyorlar. Bu iş buradan “inkar politikası” ile dönmez ben size söyleyeyim. Black Ops kendisini kurtarabilirse ne ala…”

“Global çapta bakıldığında kimsenin MW3 ile bir derdi olduğunu görmedim. Türkiye’de ise herkes eleştiriyor, anlayamadım. Yüzde 90’ını da oynamamıştır, oradan buradan baktığı yorumları tekrarlıyorlar bence. Hareket kabiliyeti, oyun hızı, yeni haritalar ve silahlar ile ilgili çok olumlu geri dönüşler olduğunu görüyorum Türkiye haricindeki gamerların yorumlarında.”

“Benim için son yıllarda çıkan en keyifli COD oyunlarından biri, 11 gün sonra elimden bırakamıyorum! Modern Warfare 3 için hikaye kısmını bilemem ama multiplayer kısmı yeter de artar bile.”