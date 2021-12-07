Bugün sizlere AdBlock nasıl devre dışı bırakılır açıklayacağız. İlk olarak AdBlock ne işe yarar onu öğrenelim. Adblock; Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox ve Opera web tarayıcısının yanı sıra iOS ve Android için geliştirilmiş ücretsiz bir eklenti olan reklam engelleyici uygulamalar web siteleri içerisinde yer alan reklamları engellemeye yarıyor. Michael Gundlach tarafından üretilen AdBlock’un geliştiricisiyse BetaFish Incorporated isimli şirket. AdB eklentisi sayesinde flash içerikler, betikler ve çerçeveler (iframe) engellenebiliyor. YouTube‘da bu konuyla alakalı videolar bulunmakta.

İnternet kullanıcılarının istenmeyen reklamları görüntülemesinin önüne geçen AdBlock ilk kez geliştirildiği 2009’dan bu yana 200 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. Bu eklenti sayesinde reklamları, animasyonları ve yorucu öğeleri kalıcı şekilde ortadan kaldırabiliyorsunuz. Web sayfasının açılma hızını önemli ölçüde artıran eklenti bu unsurları tekrar görüntülemek istediğinizde de size yardımcı oluyor.

AdBlock Nasıl Kapatılır

İnternet tarayıcısını aç. AdBlock’u veya Adblock Plus’ı yüklediğin tarayıcı olmalıdır.

AdBlock’u veya Adblock Plus’ı yüklediğin tarayıcı olmalıdır. Tarayıcının “Uzantılar” sayfasını aç. Chrome – ⋮ işaretine tıkla, Diğer araçlar seçeneğini seç ve Uzantılar seçeneğine tıkla. Firefox – ☰ işaretine tıkla, ardından Eklentiler seçeneğine tıkla. Edge – ⋯ işaretine tıkla, ardından Uzantılar seçeneğine tıkla. Safari – Safari seçeneğine, ardından Tercihler… seçeneğine ve daha sonra Uzantılar sekmesine tıkla.

AdBlock veya Adblock Plus seçeneğini bul. Uzantılar listesinde, devre dışı bırakmak istediğin reklam engelleme yazılımının adını bul.

Uzantılar listesinde, devre dışı bırakmak istediğin reklam engelleme yazılımının adını bul. AdBlock’u veya Adblock Plus’ı devre dışı bırak Chrome – AdBlock’un veya Adblock Plus’ın sağ tarafında bulunan “Etkin” kutucuğundaki onay işaretini kaldır. Firefox – Reklam engelleme yazılımının sağ tarafında bulunan Devre Dışı Bırak seçeneğine tıkla. Edge – Reklam engelleme yazılımının menüsünde bulunan mavi “Açık” düğmesine tıkla. Safari – Sayfanın solunda bulunan “AdBlock” veya “Adblock Plus” kutucuğundaki onay işaretini kaldır.

Tarayıcıyı kapatıp yeniden aç

Adblock Nasıl Kapatılır Android



Haritalar, Gmail, Youtube, Android ve çok daha fazlası… Hepimiz gündelik hayatımızda Google’ın en az birkaç servisini kullanıyoruz ve bu hizmetlerin çok büyük bir bölümü için herhangi bir ödeme yapmıyoruz.

Çünkü Google, bizden doğrudan para almak yerine kazancını bize kişisel tercihlerimize göre reklam göstererek sağlıyor. Her ne kadar Google reklamlardan para kazansa da söz konusu mobil kullanıcılar olunca şirketin uyguladığı reklam politikaları masaüstüne göre çok daha katı.

Bu nedenle art niyetli sitelerin aşırı reklam göstererek Android cihazları kullanışsız hale getirmelerini önlemek için Google Chrome tarayıcısında varsayılan olarak yüklü gelen bir reklam engelleyici bulunuyor. Adblock nasıl kapatılır Android kullanıcılarının merak ettiği bir konudur. Çünkü bazı sitelere erişebilmek için Adblock’u kapatmak gerekir. İşte adım adım Android üzerinde Adblock kapatma işlemi;

Cep telefonunuzda Chrome uygulamasını açın ve sol üstte yer alan üç nokta simgesini seçin.

simgesini seçin. Açılan menüden “Ayarlar” sekmesini seçin ve ardından “Site ayarları” ekranına ilerleyin.

sekmesini seçin ve ardından “Site ayarları” ekranına ilerleyin. Ekranın alt tarafında yer alan “Pop-up ve yönlendirmeler” ile “Reklamlar” ekranlarına ilerleyin ve seçenekleri aktif hale getirin.

Adblock Nasıl Kapatma iPhone

İlk olarak Ayarlar uygulamasını açın ve Safari menüsüne gidin.

uygulamasını açın ve Safari menüsüne gidin. Daha sonra İçerik Engelleyiciler menüsüne dokunun.

menüsüne dokunun. Bu menüde bulunan Adblock Plus bölümündeki yanındaki anahtarı açık yani yeşil konumuna getirin.

bölümündeki yanındaki anahtarı açık yani yeşil konumuna getirin. Daha sonra Ana Ekran kısmına geri dönün.

kısmına geri dönün. Son olarak Adblock Plus uygulama simgesine dokunup uygulamayı açın.

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