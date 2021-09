Adeta İçi Görünen Bir Canavar! Nubia RedMagic 6S Pro Oyuncu Telefonu!

Pek çok markanın kendine has tarzı ve tasarımı her zaman ön plana çıkıyor. Özellikle amiral gemisi modelleriyle kendini her şekilde gündemde tutan markalar var. Lakin bunlara ek olarak, özellikle amiral gemisi konusunda yeni nesil bir akıllı telefon olan Nubia RedMagic 6S, tam bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Transparan gövde seçeneği ile oldukça iddialı olan bu ürünün fiyatı da gerçekten iddialı görünüyor.

Çinli teknoloji markası olan Nubia, oyuncuların keyifli bir şekilde oyun oynamasını sağlayacak yeni bir telefon geliştirdi. Bu cihaz üst düzey özelliklerden de üstün özelliklere sahip diyebiliriz. Yüksek sayılacak bir fiyat etiketiyle satışa sunulan ürün oldukça iddialı görünüyor. Amiral Gemisi olarak karşımıza çıkarılan bu cihaz için oyun severlere vadedilen pek çok özellik var. Full HD çözünürlükte gelen AMOLED ekran ile oldukça iddialı gelen bu ürün, 165 hz ekran yenileme özelliğine sahip ve 720 hz çoklu dokunmatik desteklere sahip. Bu yüzden de hem çerçeve olarak hem de içerik olarak sizlere oldukça geniş bir kullanım desteği sunuyor ve her özelliğini de içerisinde barındırıyor. RedMagic 6S pro olarak organize edilecek olan ürünle ilgili parmak izi okuyucu sensörler de karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Aynı zamanda kalp atış hızını ve nabız gibi durumları da ölçebilen bir yapıda ilerliyor.

Nubia RedMagic 6S Pro Özellikleri

Bu cihazın oldukça fazla özelliği var. En büyük özelliği ise çok güçlü olması. Nubia tarafından sadece oyun odaklı çalışanlar için geliştirilen bu ürünün 18 GB ram desteği bulunuyor. Aynı şekilde 512 GB de hafıza desteği ile ilerliyor. 4.500 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulan ürün için 120 Watt hızlı şarj desteği de bulunuyor. Fanlı bir soğutma sistemine sahip olan telefon için kontrol konusunda oyunculara da imkan bırakılıyor. Oyunlarda buton olarak kullanıbilecek arka plandan tutun da ince ayar yapma özellikleri gibi pek çok seçenek bulunuyor.

Cihazın 3lü kamera kurulumu var. 64 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera desteği sayesinde makro kamera özelliği de bulunuyor. Kameralar tamamen yapay zeka ile desteklendiği için kurulum konusunda da rahat bir çalışma ön plana çıkıyor diyebiliriz.

Nubia RedMagic 6S Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED, 165 Hz’ye kadar tazeleme oranı

6,8 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED, 165 Hz’ye kadar tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

Qualcomm Snapdragon 888+ RAM: 8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB (LPDDR5)

8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Redmagic OS 4.5

Android 11 tabanlı Redmagic OS 4.5 Batarya: 4.500 mAh (120 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (120 watt hızlı şarj) Bağlantı: 5G NSA /SA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C

Cihazın standart fiyatlarına bakarsak en ucuz versiyonu 8 GB ram ve 128 GB depolama alanı ile geliyor ve 620 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Kamuflaj tasarıma sahip en yüksek versiyonu ise 18 GB ram ve 512 GB depolama özelliği ile karşımıza çıkıyor. Ürünün fiyatı ise 1.085 Dolar olarak ön plana çıkarılıyor.