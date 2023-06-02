Aehra, Eski Lamborghini Tasarımcısını Kullanacak!

Aehra, ilk ve kesinlikle son olmayacak, lüks elektrikli araç pazarını hedefleyen bir İtalyan girişimidir. Bu şirketi diğerlerinden ayıran şey, ilgili kişilerdir. Örneğin, kuruculardan biri olan Filippo Perini’yi ele alalım – tanıdık geliyor mu? Aventador, Gallardo, Reventon, Veneno, Huracan, Murcielago, Sesto Elemento, Urus ve Centenario gibi hemen hemen her modern Lamborghini’den sorumludur. Bu, suçlamaya değer bir sabıka kaydı. Görüyoruz ki Aehra, tasarım için eski Lamborghini sorumlusunu devreye alacak.

Aehra’nın baş mühendislik sorumlusu, Ferrari’nin eski araç konseptleri teknik direktörü ve Lotus’un eski kıdemli baş mühendisi Franco Cimatti’den başkası değildir. Aehra’nın CEO’su Hazim Nada’nın net bir planı var – elektrikli güç aktarma organlarının getirdiği avantajlardan tam olarak yararlanırken, buzla çalışan araçların etkisi olmadan elektrikli arabaları sıfırdan tasarlamak.

Bu tavrı Aehra SUV’da şimdiden görebiliyoruz ama şirket orada duraksamıyor. Aehra bir süredir ikinci bir arabadan bahsediyor ve bugün ne olacağına dair çok sınırlı da olsa ilk önizlememiz var. İsimsiz sedan, aynı 120 kWh batarya takımına ve aynı elektrik aktarma organına sahip SUV kardeşi ile aynı şasiye dayanacak.

Şirket kısa süre önce batarya tedarikçisi ile bugünlerde başarının en az yarısına eşit olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu. SUV oldukça yüksek ve iki takım kanatlı kapıya sahipken, sedan yola çok daha yakın, cam tavan ve geleneksel sütunlar-kapılar öneriyor.

Sedanın arka çeyreğine baktığımızda Aston Martin’den bir etki kokusu var. Her yerde kıvrımlar var ve genel olarak sedan, tasarımıyla çok daha maceracı görünüyor. Hem özel farlar hem de arka farlar, sedanın başka bir marka ile karıştırılmamasını sağlıyor.

Şirket, 16 Haziran’da Milano Monza Otomobil Fuarı‘nda resmi açılışa kadar şartnameyi göğsüne yakın tutuyor. Güç aktarma organının, birleşik çıkışı 805 hp olan üç elektrik motorundan oluştuğunu biliyoruz. 120 kWh batarya 800 km menzil için yeterince iyi olmalıdır.

Fiyata gelince – SUV’a benzer şekilde 180.000 € ‘ya mal olması bekleniyor. Her iki aracın da 2026’dan daha erken piyasaya sürülmemesi planlandığı dikkate alındığında – fiyat kesinlikle değişecek. Umarım Aehra, Faraday Future’ı fiyatlandırma stratosferine kadar takip etmez ve onu biraz daha gerçekçi tutar.