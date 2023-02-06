Afet ve Acil Durum Toplanma Alanını Nasıl Bulabilirim?

Deprem gibi çevreyi olumsuz etkileyen doğal afetlerde güvende olabilmek için gidilmesi gereken Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları sorgusu nasıl yapılır? Cepkolik ailesi olarak bu sorunun cevabını sizler için derledik.

6 Şubat günü ile beraber belki Cumhuriyet tarihinin en dehşet verici doğal afetini yaşadık. Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde gerçekleşen birisi 7.7 diğeri ise 7.6 büyüklüğünde olan depremler yaşandı. Yaşanan üzücü olayların arından dünyadan ülkemize yardım ekipleri gelmeye başladı. Tüm bu kaos ortamı devam ederken insanların kafasında nasıl güvenli bir yere gidebilirim sorusu yer alıyordu. Aşağıda belirttiğimiz yol haritasını takip ederek, güvenli noktalara ulaşabilirsiniz.

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Nasıl Bulunur?

İlk olarak e-Devlet’e giriş yapın.

giriş yapın. Ardından “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” şeklinde ilgili uygulamayı aratın.

Alternatif olarak burayı tıklayarak aşağıdaki sayfaya gidebilirsiniz.

Burada yer alan İl, İlçe, Mahalle/Köy ve Cadde/Sokak bilgilerini doldurun.

bilgilerini doldurun. Daha sonra Sorgula butonuna basın.

Harita üzerinden seçmiş olduğunuz bölge size gösterilecek.

Burada yer alan kırmızı çizgiler arasından yaşadığınız yere en yakın kısmı tıklayın.

Yapmış olduğunuz seçime göre aşağıdaki gibi en yakın toplanma alanları gösterilecek.

Sizinle paylaşılan toplanma alanlarını detaylıca görebilmek için sağ tarafında bulunan Haritada Görüntüle butonuna tıklayın.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler Neler?

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK , Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN , Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

, Başını ve enseni koruyacak şekilde , Düşmemek için sabit bir yere Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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