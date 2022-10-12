Age Of Empires 2 Hileleri!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında ismini oldukça fazla duyduğumuz strateji oyunlarından biri olan Age Of Empires yer alıyor. Strateji oyunlarının zirvesinde yer alan bu oyun günümüzde oldukça popüler bir seviyede yerini korumakta. Bugünkü yazımızda sizlere Age Of Empires 2 hilelerinden bahsedeceğiz.
İlk olarak oyunu sizlere tanıtmakla başlayalım; Age of Empires 2: The Age of Kings – Ensemble Stüdyoları tarafından çıkarılıp geliştirilmiş ve Microsoft tarafından da yayımlanmış gerçek zamanlı strateji türleri arasında yerini alan ve oldukça popüler bir oyundur. Age of Empires serisinin ikinci oyunu olan 1999 yılında Microsoft Windows ve Mac OS için satışa çıkartılmıştı.
Oldukça zevkli bir oyun olan Age Of Empires 2 sizlerin strateji yeteneğinize göre hareket edip oldukça gerçekçi bir oyundur. Fakat bu oyunu oynarken birazda olsa zaman harcamanız gerekmektedir. Bunun için hile kodlarını kullanarak hızlıca amacınıza ulaşarak zevkli bir oyun geçirebilirsiniz. Gelelim hile kodlarına;
- LUMBERJACK: 1000 Ağaç
- ROBIN HOOD: 1000 Altın
- ROCK ON: 1000 Taş
- CHEESE STEAK JIMMY’S: 1000 Yiyecek
- AEGIS: İnşaat Süresini Hızlandırma
- BLACK DEATH: Düşmanları Tamamen Yok etme (Oyun Biter)
- HOW DO YOU TURN THIS ON: Kobra Arabası Vermek
- I LOVE THE MONKEY HEAD: Bir VDML Vermek
- I R WINNE: Zafer
- MARCO: Tam Harita Gösterimi
- NATURAL WONDERS: Doğa Kontrolü
- POLO: Karanlığı Tamamen Kaldırma
- RESIGN: İntihar
- TORPEDO: Rakipleri Öldürme
- TO SMITHEREENS: Sabotajcı Vermek
- WIMPYWIMPYWIMPY: İntihar Etmek
Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
Medieval Total War 2 Hileleri!