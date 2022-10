Age Of Empires 2 Hileleri!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında ismini oldukça fazla duyduğumuz strateji oyunlarından biri olan Age Of Empires yer alıyor. Strateji oyunlarının zirvesinde yer alan bu oyun günümüzde oldukça popüler bir seviyede yerini korumakta. Bugünkü yazımızda sizlere Age Of Empires 2 hilelerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunu sizlere tanıtmakla başlayalım; Age of Empires 2: The Age of Kings – Ensemble Stüdyoları tarafından çıkarılıp geliştirilmiş ve Microsoft tarafından da yayımlanmış gerçek zamanlı strateji türleri arasında yerini alan ve oldukça popüler bir oyundur. Age of Empires serisinin ikinci oyunu olan 1999 yılında Microsoft Windows ve Mac OS için satışa çıkartılmıştı.

Oldukça zevkli bir oyun olan Age Of Empires 2 sizlerin strateji yeteneğinize göre hareket edip oldukça gerçekçi bir oyundur. Fakat bu oyunu oynarken birazda olsa zaman harcamanız gerekmektedir. Bunun için hile kodlarını kullanarak hızlıca amacınıza ulaşarak zevkli bir oyun geçirebilirsiniz. Gelelim hile kodlarına;

LUMBERJACK: 1000 Ağaç

ROBIN HOOD: 1000 Altın

ROCK ON: 1000 Taş

CHEESE STEAK JIMMY’S: 1000 Yiyecek

AEGIS: İnşaat Süresini Hızlandırma

BLACK DEATH: Düşmanları Tamamen Yok etme (Oyun Biter)

HOW DO YOU TURN THIS ON: Kobra Arabası Vermek

I LOVE THE MONKEY HEAD: Bir VDML Vermek

I R WINNE: Zafer

MARCO: Tam Harita Gösterimi

NATURAL WONDERS: Doğa Kontrolü

POLO: Karanlığı Tamamen Kaldırma

RESIGN: İntihar

TORPEDO: Rakipleri Öldürme

TO SMITHEREENS: Sabotajcı Vermek

WIMPYWIMPYWIMPY: İntihar Etmek

Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

