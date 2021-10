Age of Empires 4 Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Age of Empires 4‘ün çıkış tarihi ne zaman? Pekala, bazı iyi haberlerimiz ve bazı harika haberlerimiz var. İyi haber şu ki, sonbaharda geleceğini biliyoruz. Harika haber şu ki, Microsoft’un E3 2021 sırasında düzenlediği basın toplantısında yapılan duyuru sayesinde tam olarak ne zaman geleceğini biliyoruz – 28 Ekim 2021

Bu sayfayı daha verimli kılmak ve keyifle okumanız için mümkün olduğunca çok Age of Empires IV haberi topladık. En son teknik betadaki düşüncelerimizi paylaştık. Ayrıca Age of Empires 4 sistem gereksinimleri de güncellendi.

Yeni bilgiler ortaya çıktıkça bu makaleyi güncel tutacağız, ancak gözden kaçırdığımızı düşündüğünüz önemli bir şey varsa bize bildirmekten çekinmeyin.

Age of Empires Ne zaman Geliyor?

Age of Empires 4, Microsoft’un 13 Haziran 2021’deki E3 2021 basın toplantısında duyurulduğu üzere 28 Ekim 2021‘de piyasaya sürülecek.

Age of Empire Nasıl İndirilir?

Age of Empires IV’ün dijital kopyalarını Steam ve Microsoft Store’dan indirmek için ön sipariş verebilirsiniz.

Digital Deluxe Sürümü yalnızca Steam üzerinden edinilebilir ve fiyatı 79,99 $’dır. Temel oyuna ek olarak anıtlar, armalar ve film müziği gibi bir dizi özel bonus dijital içeriğe sahip olursunuz.

Standart sürüm hem Steam’de hem de Microsoft Store’da 59,99 $ karşılığında mevcuttur ve ayrıca Age of Empires IV’ü ücretsiz olarak indirmenize olanak tanıyan PC için Game Pass aracılığıyla da edinilebilir.

Microsoft Store sayfasına göre, her iki sürümü de ön sipariş verirseniz, yakında çıkacak olan Age of Empires II: Definitive Edition genişlemesi Dawn of the Dukes’i ücretsiz olarak alırsınız.

Age of Empire Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri CPU Intel i5-6300U

AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz 6-Core Intel i5

AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB 16 GB GPU Intel HD 530

AMD Radeon RX Vega 11 Nvidia Geforce 970

AMD Radeon RX 570 VRAM 2 GB 4 GB HAFIZA 50 GB 50 GB

Age of Empire Modlar

Age of Empires IV için mod desteği geliyor, ancak Steam’deki ürün sayfasına göre “2022’nin başına” kadar mevcut olmayacak.

Age of Empire Medeniyetler

Age of Empires IV’ün lansmanında Avrupa, Asya ve ötesindeki ortaçağ toplumlarından seçilen sekiz medeniyet olacağı doğrulandı. Sekiz medeniyet aşağıdaki gibidir:

İngilizce

Moğollar

Çince

Delhi Sultanlığı

Abbasi Hanedanı

Fransızca

kutsal Roma imparatorluğu

Rus

Age of Empires 4’ün uygarlıkları tasarımlarında daha asimetrik olacak. Örneğin İngilizler, geleneksel Age of Empires uygarlığına daha çok benzeyecek ve oynayacak, Moğollar ise daha çok ısmarlama mekaniklere sahip olacak – örneğin binaları taşımak gibi – bu onları çok farklı hissettirecek. Bazı ortak noktalar olsa da, diğer medeniyetlerin bu ölçekte farklı noktalara uyacak şekilde tasarlanmaları muhtemeldir. Örneğin, her uygarlığın, bu çekirdek savaş üçgenini sağlam tutmak için genel bir mızrak, menzilli ve monte edilmiş birimleri vardır.

Medeniyetler aynı zamanda, farklı varlıkların tarih boyunca, hatta Age of Empire IV’ün orta çağ döneminde bile dünyanın aynı bölgelerini kontrol ettiğini kabul etmenin bir yolu olarak, kültürleri tarihsel olarak daha özgün bir düzeyde temsil etmeyi amaçlar.

Bu itibarla, İngilizler ve Fransızlar isimlerini ödünç verdikleri ülkelerde belki de kendilerini her yerde hissederken, Delhi Sultanlığı orta çağ döneminin bazı kısımlarında Güney Asya’nın yalnızca bazı kısımlarını kontrol ediyordu ve Abbasi Halifeliği orta bölgenin hakim güçlerinden sadece biriydi. Oyuncuların bölgesel temsil konusundaki endişelerine yanıt olarak Microsoft, aynı bölgeyi farklı açılardan keşfetmek için gelecekteki kültürlerin ve medeniyetlerin lansmandan sonra yayınlanacağını doğruladı.

Sivil tasarım aynı zamanda görsellere ve atmosfere de uzanıyor. Mimari zamanla gelişecek, ancak diğer NPC’lerin kullandığı dil de Age of Empires 4’ün kapsadığı zorlu zaman diliminde bu toplumların kültürel olarak nasıl geliştiğini yansıtacak şekilde değişecek.

Age of Empire Campaigns

Age of Empires 4, toplam 35 görevden oluşan dört kampanyaya sahip olacak. Onaylanan dört kampanya şunlardır:

Norman Conquest

100 Yıl Savaşı

Moğollar

Moskova’nın Yükselişi

Age of Empires IV kampanyaları, tek bir tarihi şahsiyetin hayatına odaklanmak yerine nesilleri, birden fazla insanı kapsayacak ve tarihsel bağlama daha belgesel tarzı bir formatta hizmet edecek.

Adam Isgreen’e göre, kampanya görevlerini tamamlayacak yaklaşık üç saatlik bir görüntü olacak. Bunların çoğu oyun tarzında üst üste bindirilmiş grafiklerle gerçek dünyadaki konumlardan canlı görüntüler kullanıyor, aynı zamanda diğer video türlerini de kullanıyor.

Age of Empire Campaigns Gameplay

Oyun, daha belirgin yükseklik gösteren daha gerçekçi ortamlar ve birimlerin pusu taktikleri için saklanmalarına izin verecek ormanlarla tamamen 3D olacak. Haritalar da prosedürel olacak.

Birimler oyuncu başına yaklaşık 200 ile sınırlandırılacaktır. Sekiz oyunculu çok oyunculu bir maçta bu, tümü aynı alanda savaşan maksimum 1600 birime sahip olabileceğiniz anlamına gelir.

Kampanya, anlatı nedenleriyle kahraman benzeri birimlere sahip olacak olsa da, genel çatışma oyunlarında kahraman birimleri bulunmayacak. Şu anda bunun istisnası, bir kahraman birime benzer şekilde hareket eden ancak onun kadar güçlü olmayan ‘Moğol Hanı’ adlı bir birime sahip olan Moğollardır.

Çağlar olduğu doğrulandı: Karanlık Çağ, Feodal Çağ, Kale Çağı ve İmparatorluk Çağı. Deniz savaşı onaylandı ve Age of Empires 3’ün “yaşlanma” mekaniği, Age of Empires 4’ün tasarımına dahil edildi.

Çıkış tarihi ve geliştiricilerin paylaşmaya karar verdiği diğer şeylerle ilgili diğer Age of Empires 4 haberlerinde sizi mutlaka güncelleyeceğiz.