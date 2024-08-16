Ana Sayfa » Oyun Age of Empires Mobil Versiyonu Geliyor, İşte Çıkış Tarihi! Oyun Age of Empires Mobil Versiyonu Geliyor, İşte Çıkış Tarihi! Emine Emre 3 Görüntüleme

Age of Empires tüm zamanların en sevilen strateji oyunu serilerinden biri diyebiliriz. Serinin ilk oyunu 1997 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana onlarca Age of Empires yapımı, oyun severlere sunuldu. Şimdi ise Age of Empires Mobil versiyonu geliyor. Oyunun çıkış tarihi açıklandı, işte ayrıntılar…

Age of Empires Mobil Versiyonu Geliyor, İşte Çıkış Tarihi!

Milyonlarca fanı bulunan efsane seri Age of Empires sonunda mobile geliyor. Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Age of Empires Mobile versiyonu 17 Ekim 2024 tarihinde Android ve iOS cihazlarda çıkış yapacak. Microsoft’un en popüler yapımlarından olan serinin kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. X platformunda yapılan paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

✨✨Age of Empires Mobile, the immersive medieval war strategy mobile game, is set to go global on October 17th!

📌Pre-register in the App Store or Google Play Store and journey toward conquest right away!https://t.co/Cy1gnsNrzp



🏰Age of Empires Mobile seamlessly blends classic… pic.twitter.com/v4R9eud7PZ — Age of Empires Mobile Official (@AOE_Mobile) August 15, 2024

Age of Empires mobil sürümü serinin severleri tarafından uzun zamandır beklenmekteydi. Ve nihayetinde çıkışına çok az kaldı. Yapılan X paylaşımındaki videoya ve açıklamaya göre Age of Empires mobil versiyonu orijinal serinin ikonik unsurlarına sahip olacak. Birden çok tek oyunculu mod ile gelen mobil sürümde oldukça gerçekçi ve interaktif hava şartları ile arazi koşullarında oyuncular muhteşem bir deneyim yaşayacak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Age of Empires mobil versiyonda ilginç özelliklere sahip medeniyetler, tarihi önem arz eden semboller, imparatorluk şehirlerinin yer aldığı ortaçağ dünyasında oyuncu kendi imparatorluğunu kurarak çağa hükmedebilecek. Gerçekçi şartlarda savaşlara katılarak topraklarını büyütebilecek.

Klasik Age of Empires oyunlarından farklı olarak mobil sürümde savaş öncesi bazı farklı nitelikle bulunmakta. Bununla birlikte teke tek savaşlar için de mobil sürümde destek yer alıyor. Timi Studios tarafından geliştirilen oyun bu yıla damgasını vurabilir. Age of Empires Mobile heyecana beklenirken, 2024 yılının bu strateji oyunu serisi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zira mobil versiyonun yanı sıra spin off oyunu kanadında da büyük gelişmeler kapıda.

Age of Mythology: Retold 4 Eylül’de Geliyor

Age of Empires spin – off oyunu Age of Mythology büyük bir remake ile geliyor. Age of Mythology: Retold olarak adlandırılmış olan bu yeniden yapım da Age of Empires severler tarafından heyecanla bekleniyor. Age of Mythology: Retold remake çıkış tarihi daha evvel 4 Eylül 2024 olarak duyurulmuştu.

Age of Mythology: Retold 4 Eylül’de çıkacak ancak premium sürümüne satın alacak olanlar bir hafta önceden oyuna erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra bu yeniden yapım yayınlandığı ilk günde itibaren Xbox game Pass abonelerine sunulacak. 2024 yılı Age of Empires için önemli bir yıl olacak diyebiliriz.