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Ensemble Studios ve Relic Entertainment tarafından 1990’lı yılların sonunda geliştirilen, Microsoft öncülüğünde yayımlanan strateji oyunu Age of Empires, uzun yıllar en beğenilen oyun serisi olarak dikkat çekmişti. Gelişen teknoloji ve oyuncu davranışları ile birlikte, serinin mobil versiyonunun da yapılmasına karar verilmişti. 2023 yılında açıklanan Age of Empires Mobile için oynanış fragmanı da geldi. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Age of Empires Mobile Oynanış Fragmanı Geldi

Age of Empires resmi Twitter (X) hesabı tarafından paylaşılan oyunun mobil versiyonunun oynanış videosu, kısa sürede başta sosyal medya olmak üzere oyun çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Oynanış videosu ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz pek çok yorum yapılırken, yapımın hem iOs hem de Android için geleceği öğrenildi.

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Age of Empires resmi Twitter (X) hesabı tarafından; “Heyecan verici bir maceraya atılın, yepyeni #AgeofEmpires dünyada destansı bir savaş stratejisi deneyimine dalın ve arkadaşlarınızla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kopmaz bağlar kurun! Age of Empires Mobile geliyor!” ibaresi ile duyurulan söz konusu video:

Embark on an exhilarating adventure, dive into an epic war strategy experience in the brand-new #AgeofEmpires world, and forge unbreakable bonds with friends anytime and anywhere! @AOE_Mobile is coming!https://t.co/gwrALG0U2L pic.twitter.com/dusBII08Hv — Age of Empires (@AgeOfEmpires) February 23, 2024

Mobil versiyonu Timi Studio tarafından yapılan oyun için resmi site ve resmi sosyal medya hesapları da açıldı. Oyuna ön kayıtlar başlarken, oyuna dair bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Age Of Empires Mobil de Türk ya da Osmanlı Var Mı?

Oyun kamuoyuna düşen son bilgilere göre Age of Empires mobil versiyonda Türk ya da Osmanlı ırkı bulunmayacak. Oyunda ana ırk olarak 4 millet bulunacak. Bunlar:

Fransızlar

Romalılar

Çinliler

Bizans

Bu milletlerin yanı sıra oyunca ayrıca Barbarossa ile Sheba Kraliçesi gibi karakterlerin de bulunacağı öğrenildi.

Fragman Beğenildi mi, Oyun Nasıl Olacak?

Age of Empires mobil versiyon fragmanının yayımlanmasının ardından, kısa sürede yüz binlerce gamer tarafından izlendiği görüldü. Bununla birlikte, Age of Empires tutkunlarının tamamının oyunun mobil versiyonunu beğendiklerini söylemek de güç. Oyunun aslına sadık kalınmadığını belirten pek çok gamerın eleştirileri diğer görüşlerden bazıları şu şekilde oldu:

“Orijinal oyunu portlasalardı bundan bin kat daha iyi bir şey çıkardı ortaya. Şahsen beğendiğimi söyleyemem ama içimde öyle bir Age of Empires aşkı var ki, büyük ihtimalle yine de indiririm telefona. Belki güncellemelerle iyileştirirler diye bekleyelim bakalım.”

“Yalnızca adından dolayı dahi milyonlarca oyuncuya ulaşacaktır elbette. 90’ların sonunda ve 2000’li yılların başında strateji oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımın mobilde iş yapmayacağını söylemek çok zor tabii ki. Bununla birlikte, daha kaliteli bir mobil versiyon beklerdim şahsen.”

“Kimimizin çocukluk, kimimizin gençlik yılları geçti Age of Empires ile birlikte. Video oyunlar tarihine damga vuran yapımlardan biri olduğunu hemen herkes kabul eder. Mobil oyun ise farklı bir iş. Yeni grafiği, görselleri giydirip mobildeki diğer oyunlarla aynı olacak şekilde yayımlamak olmamış bence de.”

“Rise of Kingdom benzeri bir şey çıkmış ortaya. Oysa böyle efsane bir oyun çok daha iyi şekilde değerlendirilmeliydi mobil tarafta. Çıkar çıkmaz indiririm yine de, deneyimlemek isterim.”