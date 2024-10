Ana Sayfa » Oyun Age of Empires Mobile Versiyonu Erişime Açıldı! Oyun Age of Empires Mobile Versiyonu Erişime Açıldı! Emine Emre 4 Görüntüleme

Oyun dünyasının en sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Age of Empires Mobile versiyonu erişime açıldı. Oyunun mobil sürümü uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet ücretsiz olarak oyuncuya sunuldu. TiMi Studios imzalı oyun hakkında merak edilen detaylar içeriğimizde…

Age of Empires Mobile Versiyonu Erişime Açıldı!

Age of Empires serisi ilk olarak 1997 yılında oyuncuyla buluştu ve akabinde pek çok ana oyunun yanı sıra farklı sürümler ve ek paketlerle muhteşem bir oyun deneyimi sundu. Şimdi ise oyunun mobil sürümü yayınlandı; Age of Empires artık Android ve iOS’ta da oynanabilecek.

En sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Age of Empires, TiMi Studios tarafından geliştirildi ve Level Infinite tarafından yayınlandı. Mobil sürüm oyun severlere yenilikçi bir oyun deneyimi sunmayı ve öncüllerin özünü yakalamayı sunmayı amaçlamakta. Age of Empires Mobile’da oyuncu, 1.000 civarında askeri aynı ekranda yönetip savaşabilecek. Orta çağ savaşlarının yapıldığı oyunda Franklar, Bizanslar, Çinliler ve Romalılar gibi pek o medeniyet yer almakta.

Age of Empires Mobile sürümünde oyuncu Joan of Arc ve Leonidas ve Julius Caesar’ın da aralarında bulunduğu 40’ı aşkın kahramandan birini seçerek oynayabiliyor. Seçilen kahramana göre de oyun stratejisi ve derinliği farklılık gösteriyor. Bu özellikleri ile mobil sürüm diğerlerinde farklı, benzersiz bir deneyim sunuyor.

Age of Empires Android ve iOS’ta!

Age of Empires mobil versiyonu her ne kadar inovatif özelliklerle gelse de klasik tarzda Age of Empires oyunu hayranlarının beklentisini karşılamayabilir. Oyun; imparatorluk kurma ve kaynak yönetimi gibi konularda orijinal versiyondan uzaklaşmıyor ancak Android ve iOS için kontroller optimize edilmiş durumda.

Mobil oyuncuları Age of Empires klasik dönemi deneyimleyebilecek ve savaşa katılabilecekler. Her ne kadar bu özellikleri ile beğeni toplasa da mobil versiyonda keşfedilmeyi bekleyen bir harita bulunmuyor. Bunun yanı sıra şehir inşa etmek de orijinalindeki gibi keyif vermiyor. Ayrıca, orijinal versiyonda birlikler ayrıntılı bir şekilde yönetilebilmekte idi; mobil sürümde ise birlik grupları yönetilebiliyor. Bunun gibi bazı özellikler Age of Empires hayranları tarafından olumsuz olarak nitelendirilmiş durumda.

Age of Empires Mobile Fiyatı Ne Kadar ve Nasıl İndirilir?

Age of Empires mobil sürümü ücretsiz ancak orijinal sürümdeki gibi oyunda para harcamadan ilerlemek oldukça zor. Bu şekilde oyuncu hem daha uzun sürede hem de sınırlı bir seviyeye kadar ilerleyebiliyor. Yani mobil sürüm oyuncuyu, oyun içi para harcamaya itiyor denilebilir. Age of Empires hayranları bu duruma da oldukça tepkili. Age of Empires Mobile, Google Play Store ya da App Store’dan kolaylıkla indirilebilir.