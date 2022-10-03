Ağustos ayında Avrupa’da yaklaşık 160.000 elektrikli otomobil satıldı

Avrupa otomobil pazarı bir bütün olarak Haziran 2021’den bu yana ilk kez büyüyor, Ağustos, toplam binek otomobil satış sayısında artış kaydeden ilk ay. Elektrikli araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüme kaydetti.
Ağustos ayında Avrupa genelinde kayıtlı 159.000’den fazla elektrikli otomobil vardı, Elektrikli otomobillerin pazar payı %21’e yükseldi. Pille çalışan elektrikli otomobillerin satışları %12 artarak 99.000 adede ulaştı ve %13 pay aldı. Buna karşılık plug-in hibritler %10 düşerek 61.000’e geriledi ve şu anda toplam pazarın %8’ini oluşturuyor.
Şimdiye kadar, Avrupa’da kayıtlı 1,4 milyon Elektrikli otomobil görüldü ve bu, tüm otomobil satışlarının %20’sini oluşturuyor. Bunların 870.000’i BEV ve 580.000’i plug-in hibrit idi. PHEV’ler, tamamen elektrikli otomobillere karşı yavaş yavaş pazar payını kaybediyor.
Tesla Model Y satışların lideriydi, ancak VW ID.4, Skoda Enyaq iV’nin üçüncü sırayı almasıyla çok geride değil. Şimdiye kadarki tüm yıla baktığımızda Tesla’nın rakiplerinin çok önünde olduğunu görebiliyoruz, ancak yüksek sayılarda satan ve Model 3’ün peşinden ikinci sırayı alan Fiat 500e var.
Ağustos 2022 ve 2022 yılından bugüne kadarki en çok satan elektrikli otomobiller ve plug-in hibrit araçlar:
|Best selling EVs August 2022
|Best selling EVs 2022
|Tesla Model Y – 7,011
|Tesla Model Y – 53,997
|VW ID.4 – 5,796
|Tesla Model 3 – 43,575
|Skoda Enyaq iV – 4,669
|Fiat 500e – 42,225
|Fiat 500e – 4,032
|VW ID.4 – 34,467
|Dacia Spring – 3,784
|Skoda Enyaq iV – 31,578
|VW ID.3 – 3,694
|Peugeot e208 – 29,401
|Ford Kuga PHEV – 3,504
|Ford Kuga PHEV – 27,629
|Tesla Model 3 – 2,938
|Dacia Spring – 26,659
|Cupra Born – 2,851
|Hyundai Kona Electric – 26,378
|Audi Q4 e-tron – 2,839
|Kia Niro EV – 25,899
2022’de en popüler markalar ve otomotiv grupları söz konusu olduğunda VW Grubu, Tesla’nın en popüler otomobilleri yapmasına rağmen 7. sırada yer almasıyla Avrupa pazarına hakim oluyor. VW Grubu, elektrikli otomobil markaları arasında Porsche, VW, Skoda, Audi ve Cupra‘yı sayar ve rakamlar her zaman bunun gibi büyük otomotiv grupları lehine pozitif olacaktır.
İşte tam sıralama:
Pazar payına göre en iyi elektrikli otomobil markaları
Pazar payına göre en iyi elektrikli otomotiv grupları
Bu tablolardan çıkarılacak sonuç oldukça olumlu, tamamen elektrikli otomobillerin satışları yavaş yavaş artıyor, plug-in hibritler her ay daha az satıyor. Elektrikli otomobiller yavaş yavaş pazar payını azaltıyor ve sürekli tedarik sorunları olmasaydı satışlar çok daha yüksek olabilirdi. Avrupa çapında elektrikli otomobiller için bekleme süresi, müşterilerin sarsılmaz desteğini göstererek 4 hafta ile bir yıl arasında değişmektedir. Siparişler gelmeye devam ediyor ve üreticiler onlara yetişmek için mücadele ediyor.