Ağustos ayında Avrupa’da yaklaşık 160.000 elektrikli otomobil satıldı

Avrupa otomobil pazarı bir bütün olarak Haziran 2021’den bu yana ilk kez büyüyor, Ağustos, toplam binek otomobil satış sayısında artış kaydeden ilk ay. Elektrikli araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüme kaydetti.

Ağustos ayında Avrupa genelinde kayıtlı 159.000’den fazla elektrikli otomobil vardı, Elektrikli otomobillerin pazar payı %21’e yükseldi. Pille çalışan elektrikli otomobillerin satışları %12 artarak 99.000 adede ulaştı ve %13 pay aldı. Buna karşılık plug-in hibritler %10 düşerek 61.000’e geriledi ve şu anda toplam pazarın %8’ini oluşturuyor.

Şimdiye kadar, Avrupa’da kayıtlı 1,4 milyon Elektrikli otomobil görüldü ve bu, tüm otomobil satışlarının %20’sini oluşturuyor. Bunların 870.000’i BEV ve 580.000’i plug-in hibrit idi. PHEV’ler, tamamen elektrikli otomobillere karşı yavaş yavaş pazar payını kaybediyor.

Tesla Model Y satışların lideriydi, ancak VW ID.4, Skoda Enyaq iV’nin üçüncü sırayı almasıyla çok geride değil. Şimdiye kadarki tüm yıla baktığımızda Tesla’nın rakiplerinin çok önünde olduğunu görebiliyoruz, ancak yüksek sayılarda satan ve Model 3’ün peşinden ikinci sırayı alan Fiat 500e var.

Ağustos 2022 ve 2022 yılından bugüne kadarki en çok satan elektrikli otomobiller ve plug-in hibrit araçlar:

Best selling EVs August 2022 Best selling EVs 2022 Tesla Model Y – 7,011 Tesla Model Y – 53,997 VW ID.4 – 5,796 Tesla Model 3 – 43,575 Skoda Enyaq iV – 4,669 Fiat 500e – 42,225 Fiat 500e – 4,032 VW ID.4 – 34,467 Dacia Spring – 3,784 Skoda Enyaq iV – 31,578 VW ID.3 – 3,694 Peugeot e208 – 29,401 Ford Kuga PHEV – 3,504 Ford Kuga PHEV – 27,629 Tesla Model 3 – 2,938 Dacia Spring – 26,659 Cupra Born – 2,851 Hyundai Kona Electric – 26,378 Audi Q4 e-tron – 2,839 Kia Niro EV – 25,899

2022’de en popüler markalar ve otomotiv grupları söz konusu olduğunda VW Grubu, Tesla’nın en popüler otomobilleri yapmasına rağmen 7. sırada yer almasıyla Avrupa pazarına hakim oluyor. VW Grubu, elektrikli otomobil markaları arasında Porsche, VW, Skoda, Audi ve Cupra‘yı sayar ve rakamlar her zaman bunun gibi büyük otomotiv grupları lehine pozitif olacaktır.

İşte tam sıralama:

Pazar payına göre en iyi elektrikli otomobil markaları

Pazar payına göre en iyi elektrikli otomotiv grupları

Bu tablolardan çıkarılacak sonuç oldukça olumlu, tamamen elektrikli otomobillerin satışları yavaş yavaş artıyor, plug-in hibritler her ay daha az satıyor. Elektrikli otomobiller yavaş yavaş pazar payını azaltıyor ve sürekli tedarik sorunları olmasaydı satışlar çok daha yüksek olabilirdi. Avrupa çapında elektrikli otomobiller için bekleme süresi, müşterilerin sarsılmaz desteğini göstererek 4 hafta ile bir yıl arasında değişmektedir. Siparişler gelmeye devam ediyor ve üreticiler onlara yetişmek için mücadele ediyor.