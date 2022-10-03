Ana SayfaOtomobilAğustos ayında Avrupa'da yaklaşık 160.000 elektrikli otomobil satıldı

Ağustos ayında Avrupa’da yaklaşık 160.000 elektrikli otomobil satıldı

Haziran 2021'den bu yana ilk kez, genel Avrupa otomobil pazarı yıllık bazda büyüdü. Sadece %3 idi, ancak üretim kısıtlamalarının en kötüsünün sona ermiş olabileceğine işaret ediyor. Özellikle eklenti araç pazarına bakıldığında, işler de daha iyi. Art arda iki ay düşen satışların ardından, pazar Ağustos ayında tekrar karanlığa büründü. Ağustos ayında yaklaşık 159.000 eklenti araç kaydedildi, 2021'in aynı ayına kıyasla %2 büyüme.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 3 dk.
68
Ağustos ayında Avrupa'da yaklaşık 160.000 elektrikli otomobil satıldı

Edifier S1000W Kablosuz Hi-Fi Hoparlörü Satışa Çıktı

Edifier, en yeni kablosuz hoparlörü S1000W'yi tanıttı. Cihaz, oldukça uygun fiyatlarla WiFi, Bluetooth 5.0, OPT,...

Avrupa otomobil pazarı bir bütün olarak Haziran 2021’den bu yana ilk kez büyüyor, Ağustos, toplam binek otomobil satış sayısında artış kaydeden ilk ay. Elektrikli araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüme kaydetti.

Ağustos ayında Avrupa genelinde kayıtlı 159.000’den fazla elektrikli otomobil vardı, Elektrikli otomobillerin pazar payı %21’e yükseldi. Pille çalışan elektrikli otomobillerin satışları %12 artarak 99.000 adede ulaştı ve %13 pay aldı. Buna karşılık plug-in hibritler %10 düşerek 61.000’e geriledi ve şu anda toplam pazarın %8’ini oluşturuyor.

Şimdiye kadar, Avrupa’da kayıtlı 1,4 milyon Elektrikli otomobil görüldü ve bu, tüm otomobil satışlarının %20’sini oluşturuyor. Bunların 870.000’i BEV ve 580.000’i plug-in hibrit idi. PHEV’ler, tamamen elektrikli otomobillere karşı yavaş yavaş pazar payını kaybediyor.

Tesla Model Y satışların lideriydi, ancak VW ID.4, Skoda Enyaq iV’nin üçüncü sırayı almasıyla çok geride değil. Şimdiye kadarki tüm yıla baktığımızda Tesla’nın rakiplerinin çok önünde olduğunu görebiliyoruz, ancak yüksek sayılarda satan ve Model 3’ün peşinden ikinci sırayı alan Fiat 500e var.

Ağustos 2022 ve 2022 yılından bugüne kadarki en çok satan elektrikli otomobiller ve plug-in hibrit araçlar:

Best selling EVs August 2022Best selling EVs 2022
Tesla Model Y – 7,011Tesla Model Y – 53,997
VW ID.4 – 5,796Tesla Model 3 – 43,575
Skoda Enyaq iV – 4,669Fiat 500e – 42,225
Fiat 500e – 4,032VW ID.4 – 34,467
Dacia Spring – 3,784Skoda Enyaq iV – 31,578
VW ID.3 – 3,694Peugeot e208 – 29,401
Ford Kuga PHEV – 3,504Ford Kuga PHEV – 27,629
Tesla Model 3 – 2,938Dacia Spring – 26,659
Cupra Born – 2,851Hyundai Kona Electric – 26,378
Audi Q4 e-tron – 2,839Kia Niro EV – 25,899

2022’de en popüler markalar ve otomotiv grupları söz konusu olduğunda VW Grubu, Tesla’nın en popüler otomobilleri yapmasına rağmen 7. sırada yer almasıyla Avrupa pazarına hakim oluyor. VW Grubu, elektrikli otomobil markaları arasında Porsche, VW, Skoda, Audi ve Cupra‘yı sayar ve rakamlar her zaman bunun gibi büyük otomotiv grupları lehine pozitif olacaktır.

İşte tam sıralama:

Pazar payına göre en iyi elektrikli otomobil markaları

Pazar payına göre en iyi elektrikli otomotiv grupları

Bu tablolardan çıkarılacak sonuç oldukça olumlu, tamamen elektrikli otomobillerin satışları yavaş yavaş artıyor, plug-in hibritler her ay daha az satıyor. Elektrikli otomobiller yavaş yavaş pazar payını azaltıyor ve sürekli tedarik sorunları olmasaydı satışlar çok daha yüksek olabilirdi. Avrupa çapında elektrikli otomobiller için bekleme süresi, müşterilerin sarsılmaz desteğini göstererek 4 hafta ile bir yıl arasında değişmektedir. Siparişler gelmeye devam ediyor ve üreticiler onlara yetişmek için mücadele ediyor.

-- Reklam --

Tesla yeni teslimat ve üretim rekorları kırdı

Tesla, üçüncü çeyrek satış ve üretim rakamlarını doğruladı ve şirket çalışanları ve hissedarlarının kutlamak için birçok nedeni var. Şirket,...
Önceki İçerikElectric GranTurismo Folgore, şimdiye kadarki en güçlü Maserati’dir
Sonraki İçerikTesla yeni teslimat ve üretim rekorları kırdı
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.