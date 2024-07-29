Netflix içerik kütüphanesini her ay yeni yapımlarla güçlendiriyor. Dünya çapında milyonlarca izleyiciye hitap eden platform, yeni eklenen dizi, film ve belgesellerle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya ve yeni yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ağustos’ta Netflix’e eklenecek film, dizi ve belgeseller de açıklandı. İşte izleyiciye sunulacak o yapımlar…

Ağustos’ta Netflix’e Eklenecek Film, Dizi ve Belgeseller Açıklandı

Netflix Türkiye abonelerini güçlü ve popüler yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bilindiği üzere platforma her ay yeni içerikler ekleniyor. Bu bağlamda Ağustos ayında da yeni yapımlar Netflix kütüphanesine eklenecek. En sevilen içeriklerden The Walking Dead: Daryl Dixon, Şahmaran 2. sezon ve Umbrella Academy 4 sezon da platforma eklenecek yapımlar arasında. İşte Ağustos ayı Netflix içerikleri ve eklenecekleri tarihler…

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Belgeseller

Mon Laferte, te amo – Özel İçerik – 1 Ağustos

Hint Sinemasının Ustaları: S.S. Rajamouli – Film – 2 Ağustos

David Attenborough İle Sesin Gizli Dünyası – Dizi – 7 Ağustos

Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? – Film – 9 Ağustos

Mahkum Babalar ve Kızları – Film – 14 Ağustos

Perde Arkası: Air McNair Cinayeti – Film – 20 Ağustos

Pop Star Akademisi: KATSEYE – Özel içerik 21 Ağustos

Orangutanların Gizli Yaşamı – Film – 22 Ağustos

Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Diziler

Unstable – (Komedi) – 1 Ağustos

İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi – (Korku / Gerilim) – 1 Ağustos

Love is Blind: Meksika – (Reality) – 1 Ağustos

Gabby’nin Hayal Evi – (Çocuk ve Aile) – 5 Ağustos

Influencer – (Reality) – 6 Ağustos

Rising Impact – (Anime) – 6 Ağustos

Love is Blind: Birleşik Krallık – (Reality) – 7 Ağustos

The Umbrella Academy – 8 Ağustos

Şahmaran – Dizi (Fantezi) – 8 Ağustos

Mavi Kurdeleliler Yarışıyor – (Reality) – 9 Ağustos

Romance in the House – (Komedi) – 10 Ağustos

Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner – (Belgesel) – 14 Ağustos

Emily in Paris – (Komedi) – 15 Ağustos

CoComelon Sokağı – (Çocuk ve Aile) – 19 Ağustos

Korkunç Salı: Ekstrem – (Korku / Gerilim) – 20 Ağustos

Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı – (Western) – 21 Ağustos

Kaza – (Korku / Gerilim) – 21 Ağustos

Back to 15 – (Komedi) – 21 Ağustos

GG Precinct – (Gizem) – 22 Ağustos

Baby Fever – (Komedi) – 22 Ağustos

The Frog – (Korku / Gerilim) – 23 Ağustos

Chastity High – (Drama) – 29 Ağustos

Terminator Zero – (Korku / Gerilim) – 29 Ağustos

Şansa Başkan – (Komedi) – 29 Ağustos

KAOS – (Komedi) – 29 Ağustos

IC 814: Yedi Günün Hikâyesi – (Korku / Gerilim) – 29 Ağustos

A-List to Playlist – (Reality) – 30 Ağustos

Nefes Bile Almadan – (Drama) – 30 Ağustos

Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Filmler