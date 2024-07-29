Netflix içerik kütüphanesini her ay yeni yapımlarla güçlendiriyor. Dünya çapında milyonlarca izleyiciye hitap eden platform, yeni eklenen dizi, film ve belgesellerle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya ve yeni yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ağustos’ta Netflix’e eklenecek film, dizi ve belgeseller de açıklandı. İşte izleyiciye sunulacak o yapımlar…
Ağustos’ta Netflix’e Eklenecek Film, Dizi ve Belgeseller Açıklandı
Netflix Türkiye abonelerini güçlü ve popüler yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bilindiği üzere platforma her ay yeni içerikler ekleniyor. Bu bağlamda Ağustos ayında da yeni yapımlar Netflix kütüphanesine eklenecek. En sevilen içeriklerden The Walking Dead: Daryl Dixon, Şahmaran 2. sezon ve Umbrella Academy 4 sezon da platforma eklenecek yapımlar arasında. İşte Ağustos ayı Netflix içerikleri ve eklenecekleri tarihler…
En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Belgeseller
- Mon Laferte, te amo – Özel İçerik – 1 Ağustos
- Hint Sinemasının Ustaları: S.S. Rajamouli – Film – 2 Ağustos
- David Attenborough İle Sesin Gizli Dünyası – Dizi – 7 Ağustos
- Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? – Film – 9 Ağustos
- Mahkum Babalar ve Kızları – Film – 14 Ağustos
- Perde Arkası: Air McNair Cinayeti – Film – 20 Ağustos
- Pop Star Akademisi: KATSEYE – Özel içerik 21 Ağustos
- Orangutanların Gizli Yaşamı – Film – 22 Ağustos
Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Diziler
- Unstable – (Komedi) – 1 Ağustos
- İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi – (Korku / Gerilim) – 1 Ağustos
- Love is Blind: Meksika – (Reality) – 1 Ağustos
- Gabby’nin Hayal Evi – (Çocuk ve Aile) – 5 Ağustos
- Influencer – (Reality) – 6 Ağustos
- Rising Impact – (Anime) – 6 Ağustos
- Love is Blind: Birleşik Krallık – (Reality) – 7 Ağustos
- The Umbrella Academy – 8 Ağustos
- Şahmaran – Dizi (Fantezi) – 8 Ağustos
- Mavi Kurdeleliler Yarışıyor – (Reality) – 9 Ağustos
- Romance in the House – (Komedi) – 10 Ağustos
- Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner – (Belgesel) – 14 Ağustos
- Emily in Paris – (Komedi) – 15 Ağustos
- CoComelon Sokağı – (Çocuk ve Aile) – 19 Ağustos
- Korkunç Salı: Ekstrem – (Korku / Gerilim) – 20 Ağustos
- Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı – (Western) – 21 Ağustos
- Kaza – (Korku / Gerilim) – 21 Ağustos
- Back to 15 – (Komedi) – 21 Ağustos
- GG Precinct – (Gizem) – 22 Ağustos
- Baby Fever – (Komedi) – 22 Ağustos
- The Frog – (Korku / Gerilim) – 23 Ağustos
- Chastity High – (Drama) – 29 Ağustos
- Terminator Zero – (Korku / Gerilim) – 29 Ağustos
- Şansa Başkan – (Komedi) – 29 Ağustos
- KAOS – (Komedi) – 29 Ağustos
- IC 814: Yedi Günün Hikâyesi – (Korku / Gerilim) – 29 Ağustos
- A-List to Playlist – (Reality) – 30 Ağustos
- Nefes Bile Almadan – (Drama) – 30 Ağustos
Ağustos Ayında Netflix’e Eklenecek Filmler
- From Me to You: Kimi ni Todoke – Anime – 1 Ağustos
- Puslu Sınır – (Korku / Gerilim) – 1 Ağustos
- Joe Rogan: Burn the Boats – Özel İçerik (Komedi) – 3 Ağustos
- Bikini Kasabası’nı Kurtarmak: Sandy Cheeks – Film (Çocuk ve Aile) – 2 Ağustos
- Rebel Moon – Part Two: Yönetmenin Kurgusu – Film (Macera) – 2 Ağustos
- Rebel Moon – Part One: Yönetmenin Kurgusu – Film (Macera) – 2 Ağustos
- Joe Rogan: Burn the Boats – Özel İçerik (Komedi) – 3 Ağustos
- Dede ve Çocuk – Film (Drama) – 7 Ağustos
- Pokémon Yeni Ufuklar: Dizi – Çocuk ve Aile Filmi – 9 Ağustos
- Tutsak Kalpler 2 – Film (Korku / Gerilim) – 9 Ağustos
- Ev Ajanı – Film (Komedi) – 9 Ağustos
- Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special – Özel İçerik (Komedi) – 13 Ağustos
- Birlik – Film (Macera) – 16 Ağustos
- I Can’t Live Without You – Film (Komedi) – 16 Ağustos
- Langston Kerman: Bad Poetry – Özel İçerik (Komedi) – 20 Ağustos
- Nice Girls – Film (Gizem) – 21 Ağustos
- Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie – Film (Anime) – 22 Ağustos
- Çömezler – (Komedi) – 23 Ağustos
- Tokunboo – (Korku / Gerilim) – 23 Ağustos
- Suçlu ve Güçlü – (Korku / Gerilim) – 28 Ağustos
- Kurtuluş – (Korku / Gerilim) – 30 Ağustos