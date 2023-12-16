AI Destekli Gigabyte Oyun Laptopu 2024 de Çıkıyor!

CES 2024 yaklaşırken markalar yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gigabyte da Intel Meteor Lake ailesinden işlemciler kullandığı AORUS 17 ve AORUS 15 dizüstü oyun bilgisayarlarını tanıttı. Tasarım bakımından göz dolduran cihazlar yapay zeka barındırmasıyla da ileri teknolojik imkanlar sunuyor. AI destekli Gigabyte oyun laptopu 2024 de piyasaya çıkıyor.

AI Destekli Gigabyte Oyun Laptobu 2024 de Piyasaya Çıkıyor!

Intel’in güçlü işlemcileri Meteor Lake özellikle oyun bilgisayarlarında oldukça fazla tercih ediliyor. Gigabyte da Intel Meteor Lake ailesinden Ultra Core 7 işlemcili ilk dizüstü oyun bilgisayarını piyasaya sürüyor. AORUS 17 ve AORUS 15 olarak 2 model oyun laptopu tanıtan marka bu bilgisayarlarla AI teknolojisini de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Intel’in yeni Meteor Lake kod adlı Intel Core Ultra 7 işlemcileri, uzun pil ömrü ve güç verimliliğini artırmak için Intel AI Boost Engine (NPU) barındırıyor. Gigabyte’ın yeni cihazları olan AORUS 17 ve AORUS 15 de Intel Core Ultra 7’ye sahip ve dolayısıyla bir oyun bilgisayarı için oldukça güçlü diyebiliriz. Cihazlarda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 40 Serisi kullanılmış ve DDR5 artırılabilir belleğe sahipler.

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Tamamıyla oyunculara odaklanan Aorus 15 ve Aorus 17 dizüstü bilgisayarlar Nvidia Advanced Optimus teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu teknoloji, bilgisayarın performans ile pil kullanımı optimizasyonu ve grafik işlemcileri arasındaki kolay geçişi sağlıyor. Gigabyte oyun laptoplarında soğutma teknolojisi olarak WINDFORCE Infinity kullanılmış. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarın soğutma alanı 2 katından fazla artırılabiliyor. WINDFORCE Infinity teknolojisinde, ekstra ince fan kanatları ve yüksek ısı iletkenliği olan malzemeler kullanılarak üst düzey verim elde edilmiş durumda. Bununla birlikte cihazlarda Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojileri de mevcut.

Gigabyte AORUS 17 ve AORUS 15 Özellikleri

Gigabyte dizüstü oyun bilgisayarında QHD ekran kullanılmış durumda. Gigabyte Aorus cihazlarda kullanılan ekranların yenileme hızı ise 240 Hz; ki bu hız bilindiği üzere e- spor sınıfı bir hız seviyesi. Bunun yanı sıra TÜV Rheinland düşük mavi ışık ile flicker-free sertifikasına sahip olan QHD ekran, uzun süre kullanımda meydana gelebilen göz rahatsızlıklarının oluşumunu azaltmaya yarıyor. AI Nexus uygulamasını barındıran Gigabyte oyun dizüstüler artan işlevsellikle kullanıcılarına konforlu kullanım sağlarken, AI Boost teknolojisi ise oyunlara göre CPU / GPU, fan ayarlarına sezgisel olarak ayar verebiliyor. Bu da kullanıcının oyun deneyimini artırıyor.

Gigabyte Aorus 17 ve Aorus 15 oyun laptopları sahip olduğu AI Generator teknolojisi ile Intel Core Ultra 7 işlemcilerin yapay zekanın gücünden tam manasıyla yararlanması sağlanıyor. Yakın zamanda gelecek olan AI Power Gear ise pil ömrünü ve bilgisayarın ömrünü uzatmak için güç tüketiminin optimizasyonunu sağlayacak.

Gigabyte Aorus 17 ve Aorus 15 dizüstü oyun bilgisayarları hakkında henüz fazla bir açıklama bulunmuyor. Yakın zamanda gerçekleşecek olan CES 2024’te cihazların bilinmeyen özelliklerinin de ortaya çıkması bekleniyor.

Gigabyte Aorus 17 ve Aorus 15 Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatları Ne Kadar Olacak?

AI teknolojisi ise donatılmış, oyun severlerin ilgisini çeken Gigabyte Aorus 17 ve Aorus 15 çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2024 yılında piyasaya çıkarılması bekleniyor. Gigabyte Aorus 17 ve Aorus 15 fiyat ne kadar, sorusunun cevabı da belli değil; şirket tarafından bir açıklama yapılmadı. Gigabyte oyun dizüstü bilgisayarları ile alakalı bahse konu açıklamalar yapıldığında, biz de buradan duyuruyor olacağız.