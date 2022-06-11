Ailecek İzlenecek Filmler, En iyi Aile Filmleri!

Günümüzde film izlemek artık hobi olmaya başladı, film sektöründe her türden filmler yer almakta. Lakin ailenizle izleyebileceğiniz filmler biraz daha farklı kategoride yer alıyor çünkü yanımızda çocuklar bulunabiliyor onlar varken şiddet içerikli ve kötü örnek olacak filmlere yer vermemeliyiz.

Ailenizle izleyebileceğiniz birçok film mevcut animasyon, komedi, çizgi türünde filmler izleyebilirsiniz. Gelelim yazımızın konusuna bugün ki yazımızda ailecek izlenecek filmlerden bahsedeceğiz.

Buz Devri

Paleolitik buzul çağında hayatta kalan bir grup memeliyi merkez alan Amerikan film serisidir. Animasyon filmleri, TV spesiyalleri ve bir dizi video oyunundan oluşur.

Vol-i

Harap edilmiş, kirli ve kuru bir dünyada hikâye başlar. Yüz yıllar önce bütün insanlar, çevrenin kesintisiz kötü kullanımı yüzünden yaşanamaz hale gelen dünyayı BnL (Buy n Large) isimli bir mega şirketin inşa ettiği uzay gemileri ile terk etmiştir. Vol-İ dünyayı temizlemek için üretilmiş bir robottur.

Güzel ve Çirkin

Güzel ve Çirkin, çirkin bir yaratığa dönen bir prens ve onun tarafından alıkonulan genç bir kızın hikayesini anlatyor. Yaşlı bir dilenci genç bir prense bir gül verir ve karşılığında bir gecelik konaklayacak yer ister. Fakat prens dilenciyi reddeder.

Şirinler

Büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları yapan Şirinlerin köyüne saldırır ve küçük Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide doğru kovalar. Sihirli geçitten geçen mavi Şirinler kendilerini New York, Central Park’ta bulurlar. Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen şehir New York’ta sıkışıp kalmışlardır…

We Can Be Heroes

Dünyayı istila eden uzaylılar, süper kahramanları kaçırdığında gözler onların çocuklarına çevrilir. Hükümet, süper kahramanların çocuklarını koruma altına almak için onları güvenli bir yere götürür

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3

Gizli Dünya, halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless’ın yaşamlarına tehlike arz eden yeni bir tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

Aslan Kral

Yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa’ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar’ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa’yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir.

Arabalar

Lightning McQueen başarıya koşullanmış bir yarış arabasıdır. Beklenmedik bir anda kendisini Route 66 otoyolu üzerindeki sessiz sakin Radiator Springs kasabasında bulduğunda hayatın sadece bir finiş çizgisinden ibaret olmadığını, hayatın kendisinin başlıbaşına bir yolculuk olduğunu keşfeder.

Oyuncak Hikayesi

Oyuncak Hikayesi’nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır.

Shrek

Yeşil bir dev olan Şrek’in filminde kendi bataklığını kurtarmak için yola çıktığı macerada, prenses Fiona ile karşılaşmasını ve sonrasında yaşanan romantik ve eğlenceli olayları anlatılıyor.

Kung Fu Panda

Panda Po, kung fu hayranıdır. Ancak ailesine ait makarna restoranında çalışır ve bu spora pek yatkın sayılmaz. Hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin gereğini yerine getirmek için görevlendirilince Po’nun hayalleri gerçeğe dönüşür.

Madagascar

New York’ta bir hayvanat bahçesinde başlayan filmde zebra Marty yapay hayvanat bahçesi ortamında bunalıp doğaya geri dönmek istemektedir. Arkadaşları olan aslan Alex, zürafa Melman ve hipopotam Gloria her ne kadar Marty’yi durdurmaya çalışsalar da Marty kaçmanın bir yolunu bulur.

Yukarı Bak

Carl, oldukça utangaç ve oldukça sessiz yapısıyla dikkat çeken bir çocuk iken Elli daha enerjik ve macerası yönüyle çocuksu hareketleri olan bir kızdır. Ancak ikisininde ortak bir hayali vardır. Bu iki çocuk Muntz hayranıdır ve cennet şelalelerinde bahsettiği devasa kuşu bulma niyetindedirler. Bir gün bu sırlarını birbirlerine söylerler ve o günden sonra oluşan birliktelik evlilikle sonuçlanır. Çocukları olmaz ancak yine de hayalleri için para biriktirmeye devam etmişlerdir…

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Charlie (Freddie Highmore) ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka’nın (Johnny Depp) esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir.

İnanılmaz Aile

Film güçlerini gizlemek zorunda kalan bir süper kahramanlar ailesi hakkındadır. Simpsonlar’ın eski yönetmeni ve yönetici danışmanı olan Brad Bird tarafından senaryosu yazılmış ve yönetilmiştir.

Karlar Ülkesi

Filmde karlar kraliçesi Elsa’nın kız kardeşi Anna, cesur dağ adamı Kristoff ve onun tüm işlerine yerine getiren ren geyiği Sven’ın, iş birliği yaparak kar kraliçesi Elsa’yı bulmak ve buz büyüsünü yok etmek amacıyla yolculuk anlatılmaktadır.

Minions

Tarihin başlangıcından itibaren varolan minionlar, çağlar boyunca tek bir amaca sahip olmuştur: Kötü bir efendiye hizmet etmek. Bu uğurda dinozorlardan Firavun’a, Napolyon’dan Dracula’ya pek kişiyi deneseler de hepsinin sonu yok olmak olur.

Klaus

Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper (Jason Schwartzman) kendini Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir.

Rio

Beceriksiz birkaç hayvan taciri tarafından Rio’ya ulaşmalarından kısa bir süre sonra kaçırılan Mavili ve Harika, hayvan tacirlerinin ellerinden bir grup Riolu kuş tarafından kurtarılır. Yeni dostlarının da yardımlarıyla hayvan tacirlerine karşı savaşmaya çalışan Mavili için artık uçmayı öğrenmenin ve en iyi dostu Linda’ya geri dönmenin bir yolunu bulmak için gereken cesareti kazanmanın zamanı gelmiştir…

3 Aptal

Hindistan’ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrencilerin hayatını anlatıyor özet olarak. Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri.

Garfield

Hayatı paso yemek ve uyumaktan ibaret olan Garfield, sahibi Jon Arbuckle’ın eve Odie adında bir köpek almasıyla egemenliğini kaybeder. Alışık olduğu düzeni kaybeden Garfield, artık evi paylaşmak zorundadır. Bir gece Odie evden kaçırılır ve Garfield olanlardan kendini sorumlu tutar.

Evde Tek Başına

Ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatıkatında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır.

Her Çocuk Özeldir

Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve başarısını anlatan bir film.

Bir Böceğin Yaşamı

Karınca Adası`nın sakinleri kışa hazırlanmanın yüksek temposuyla durup dinlenmeden çalışırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yaz aylarında Hopper adlı zorba bir çekirgenin başını çektiği çekirge sürüsüyle yiyeceklerini zorunlu olarak paylaşırlar. Bu durum barışsever karınca halkı için dayanılmaz bir hal alır ve Karınca Flik buna başkaldırır.

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