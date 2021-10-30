Apple ve Samsung telefonlar daha az değer kaybediyor

İngiltere’de yenilenmiş elektronik perakendecisi musicMagpie tarafından hazırlanan ilginç bir rapor, akıllı telefonların 12 ayda nasıl değer kaybettiğine dair bize ilginç veriler sunuyor. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple, telefonları diğerlerinden daha iyi değere sahip ve Samsung ikinci sırada yer alıyor.

Rapora göre, ortalama bir İngiliz tüketicisi telefonunu her 16 ayda bir değiştiriyor ve bu da ona eski telefonun değerinin yaklaşık %50’sine mal oluyor. Apple cihazları ilk 12 ayda ortalama %41 değerini kaybederken bu metrik 24 ay sonra %60’a çıkıyor. Bir Samsung telefon ise ilk kullanım yılında yüzde 64, iki kullanımdan sonra ise yüzde 77 oranında değer kaybediyor.

İlginçtir ki, OnePlus bir yıl sonra %69 ve iki yıl sonra %78 değer kaybı ile üçüncü sırada yer alıyor. Ancak Huawei ve Google, iki yıldan sonra o kadar da iyi durumda görünmüyor.

Aslında, piyasadaki farklı akıllı telefonlara daha yakından bakıldığında, Huawei’nin Mate 30 Pro modeli ilk yılda değerlerinin %87‘sini ve Huawei P20 ilk yılda değerlerinin %84‘ünü kaybettiği görülüyor.

Beklendiği gibi, son birkaç yılın iPhone’ları ilk 12 ayda fiyatlarının yarısından fazlasını koruyor gibi görünüyor.

Telefon değeri hesaplama

musicMagpie, tüketicilerin telefonlarını nasıl yükselttiğine daha fazla ışık tutan diğer ilginç verileri topladı. Sahiplerin yaklaşık %33’ü eski telefonlarını takas etmiyor ve kullanıcı yaşlandıkça takas yapma olasılığı azalıyor. Şirketin CEO’su, eski cihazlarını yenisiyle değiştirmenin kayıpları azaltmanın en iyi yolu olduğunu savunuyor. İlginçtir ki, kullanıcıların yaklaşık %10’u değerin zamanla artacağına inanarak eski telefonlarını satmayı erteliyor. Bu açıkçası doğru değil.

Ayrıca, rapora göre, ilk altı ayda yaklaşık %62 değer kaybeden cihazların maliyeti 599 sterlinin altında olduğu için, daha pahalı telefonlar fiyatlarını daha fazla koruyor.

Belki de Huawei’nin durumu göz önüne alındığında en yüksek amortisman ile listelerin zirvesinde olması bekleniyor. Çin dışında neredeyse hiç kimse Google Mobil Hizmetleri olmayan bir telefon satın almak istemez.

Ve yeni iPhone 13 ailesi sürümünün şu anda sahip olduğunuz iPhone 12‘nizin değerini nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız? Pekala, bu grafik size yardımcı olabilir.