Aksiyon Oyunu Just Cause Film Oluyor, Yapım Aşamasına Geçildi

Uyarlama içerikler son zamanlarda daha çok ilgi görmeye başladı. Mangadan uyarlama diziler, oyundan uyarlama filmler… Just Cause da bunlardan biri olacak. Sevilen aksiyon oyunu Just Cause film oluyor. Yapımın film olma yolundaki serüveni 10 yıl kadar önceye dayanıyor ve nihayet yeni haberler, gelişmeler var. İşte Just Cause filmi hakkında ortaya çıkan detaylar…

Aksiyon Oyunu Just Cause Film Oluyor, Prodüksiyon Aşamasına Geçildi

2006 yılında piyasaya sürülen ve son oyunu 2018 yılında çıkan Just Cause’un on yıl kadar önce film olma aşaması başlamıştı ancak bu süre zarfında filmden pek de bir haber gelmemişti. Şimdi ise sevindirici bir haberle Just Cause gündem oldu; oyunun film uyarlaması yapım aşamasına geçti. Dağıtımı Universal Pictures tarafından yapılacak olan film Angel Manuel Soto tarafından yönetilecek. Angel Manuel Soto hatırlayacağınız üzere Blue Beetle’ın yönetmeni idi.

Aktarılan bilgilere göre 87North Productions da Universal Pictures ile filmin yapımcılığı konusunda anlaşma yapmış durumda. Just Cause yapımcılığı 87North Productions tarafından yapılacak ve Mike Goldberg, Dmitri M. Johnson ve Timothy I. Stevenson da projenin yapımcıları olacak.

Just Cause’ın yönetmenliğini yapacak olan Angel Manuel Soto, şu zamanlarda, başrollerinde Jason Momoa ve Dave Bautista’nın yer aldığı The Wrecking Crew yönetmenliğini yapmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, belki de yönetmen koltuğuna oturacağı Transformers senaryosunu yazmakta.

Just Cause serisinin son yapımı 2018 yılında yayınlandı. Yozlaşmış iktidarları yıkmak için görevlendirilen Rico Rodriguez’in hikayesinin konu edildiği bu oyun, film uyarlamasının gelmesiyle belki yeni bir oyun daha piyasaya sürebilir.

Just Cause Hakkında

Avalanche Studios Group, Eidos Interactive ve Fatalist Entertainment AB tarafından geliştirilen Just Cause serisi Square Enix, Eidos Interactive, Square Enix Avrupa, WarnerMedia ve Square Enix Europe tarafından yayınlanmıştır. Serinin ilk oyunu 2006 yılında piyasaya sürülmüş olup, şimdilik son oyunu ise 2018 yılında oyuncuyla buluşmuştur. Just Cause, Just Cause 2, Just Cause 3 ve Just Cause 4 oyunlarından oluşan seri üçüncü şahıs nişancı, aksiyon ve macera oyunu kategorilerinde yer almaktadır.2018 yılının Haziran ayına kadar serinin global çapta toplam satış rakamı 15 milyon kopya civarındadır.