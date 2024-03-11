Ana Sayfa » Oyun Aksiyon Oyunu Thorgal Duyuruldu! Oyun Aksiyon Oyunu Thorgal Duyuruldu! Mustafa 0 Görüntüleme

Geçtiğimiz gün duyurulan yeni aksiyon oyunu Thorgal yakın zamanda bizlerle beraber olacak, aksiyon ve fantastik türünde olacak yeni oyun bizlere ne sunacak ve konusunu ne hadi hep beraber göz atalım.

İlk olarak oyunun konusu tam detayı ile bilinmemekle birlikte, Thorgal Jean Van Hamme tarafından yazılan popüler çizgi romanların evrenini konu alarak oyunun konusunda yer alacak. Bildiğiniz gibi fantastik ve aksiyon romanları oldukça sıradan dışı bir hikaye ile yazılmaktadır burada asıl merak edilen oyunun nasıl bir konu içerisinde geçeceği olacak.

Oyun içinde bir viking savaşçısı olarak İskandinav mitolojisinde yer alan yaratıklarla mücadele ederek ailesini hayatta kalma mücadelesi verecek. Bunun yanında oyun içinde tanrılar ile de karşılaşacağımız da kesin fakat iyi ya da kötü bir etkisi olacak mı henüz detaylar belli değil.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan yapımcı şirket çalışmaların son hızda devam ettiğini belirterek yakın bir zamanda oyunun erken erişim versiyonunu yayınlayacaklarını belirrti.