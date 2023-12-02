Aksiyon Oyunu Spine Oynanış Fragmanı İle Beğeni Topladı

Aslen Rusya merkezli olup, faaliyetlerini Güney Kıbrıs Rum Bölgesi üzerinden sürdüren oyun stüdyosu Nekki, geliştirmekte olduğu Spine isimli oyunda son düzlüğe geldi. Yapımın oynanış fragmanı ilk kez oyuncular ile paylaşıldı. Kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Spine oynanış fragmanı, taşıdığı sinematik ögeler ile beğeni topladı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Aksiyon Oyunu Spine Oynanış Fragmanı İle Beğenildi

Twitter da (X) Shinobi tarafından paylaşılan yapımın oynanış fragmanı oyun sektöründe ses getirmeyi başardı. Shinobi’nin; “Spine, PS5, Series X|S ve PC için gelecek olan, “Gun-fu filmlerinin estetiğiyle yoğun yakın mesafe silahlı çatışmalara” odaklanan tek oyunculu, zengin hikayeli bir aksiyon oyunudur” ibaresiyle duyurduğu fragman şu şekilde:

SPINE | Official Gameplay Trailer



➡️ https://t.co/XpWCi01uQL



Website: https://t.co/GZJD0XJljG



Spine is a single-player "story rich action game" focused on "intense close-quarters gun fights with aesthetics of Gun-fu movies" – coming to PS5, Series X|S and PC. pic.twitter.com/hwmu2pfGuV — Shinobi602 (@shinobi602) November 30, 2023

Kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan paylaşımda, gamerların ortak görüşü, oyunun beklenenden iyi seviyede olduğu yönündeydi. Shinobi, oyunla ilgili daha önce paylaşılan görüntüleri de alıntılayarak; “oyunun fragmanlardaki kadar iyi olmasa bile mutlaka oynanmaya değecek düzeyde olacağına inandığını” deklare etti.

Spine Ne Zaman Çıkacak?

Spine’nin çıkış tarihi ile ilgili olarak henüz resmi bir tarih belirtilmedi. Bununla birlikte, oyunun 2024 yılı içerisinde çıkış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. PS5, Series X|S ve PC oyuncuları için gelecek yapımın geniş bir oyuncu kitlesine ulaşması bekleniyor. Hali hazırda Steam üzerinden “istek listesine” eklenebilen yapımın fiyatı ile ilgili olarak da netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

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Spine Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Spine minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6400 ya da daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Anakart Tümleşik ses kartı (DirectX 9.0c uyumlu ses kartı)

Oyuncu Yorumları Nasıl?

İlk fragmanı yayımlanan Spine için oyuncular son derece olumlu yorumlar yaptılar. Şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan gamerların oyun hakkındaki görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oynanış fragmanı denilmiş ancak görüntüler daha çok sinema filminden fırlamış gibi görünüyor. Gerçekten oynanış görüntüleri ise bunlar, efsane bir oyun geliyor demek yanlış olmaz.”

“Bu görüntülerin oynanış fragmanı olmadığını düşündüm ancak oyunu geliştiren Nekki isimli oyun stüdyosunu araştırdığımda, bu ekibin daha önce de çok iyi işler yaptığını gördüm. Belli ki çok iyi bir oyun geliyor.”

“Oyun sürümünde böyle görünürse tek kelimeyle efsane olur. Umarım yanılırım ancak oyun çıktığında bu kadar iyi olmayacağını düşünüyorum. Geçmiş acı tecrübelerim bana bunu söylüyor.”