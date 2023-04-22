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Alacakaranlık Dizi Olarak Ekranlara Gelecek!

Sinema tarihinin en sevilen film serilerinden olan Alacakaranlık, bu kez sevenlerinin karşısına dizi olarak gelecek.

İbrahim Özbek

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Sinema tarihinin en sevilen film serilerinden olan Alacakaranlık, bu kez sevenlerinin karşısına dizi olarak gelecek.

Yaklaşık olarak 15 yıl önce beyazperdeye uyarlanan eser, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle genç jenerasyon üzerinde büyük bir ilgi gören Alacakaranlık, popülerliğini günümüzde halen devam ettiriyor.

Son gelen haber ışığında The Hollywood Reporter’ın kaynakları tarafından, yazar Stephenie Meyer’in en çok satan kitap serisi Twilight’ın bir dizi versiyonu olarak geliştirilme aşamasında olduğu söylendi. Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency ve The Net Down gibi projelere imza atan Sinead Daly, kaynaklar tarafından senaryoyu kaleme almak üzere bahsi geçilen isim oldu.

alacakaranlık dizi oluyor

Dijital platformlara dizi olarak gelecek olan Alacakaranlık için şu an senaryo hazırlık aşamasında yer alıyor. Dizinin kim tarafından yönetileceği ve oyuncu kadrosunda kimlerin bulunacağı konusunda net bir bilgi maalesef yer almıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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