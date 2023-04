Bazı Marvel süper kahramanlarının neden diğerlerinden daha havalı olduğunu söylemek zor. Çünkü Marvel’ın devasa evreninde özünde her karakterin birçok havalı yeteneği var. Neredeyse hepsinin kostümü bile onları havalı yapıyor. Biz de sizler için seçtiğimiz en havalı 10 Marvel karakterini listeledik. Siz de en sevdiğiniz/havalı bulduğunuz Marvel karakterlerini yorumlara yazabilirsiniz.

Marvel Evreninin En Havalı 10 Karakteri

Steve Rogers / Captain America

Amerika’nın ilk Süper Askerini yaratırken, her şeyden önce adamın karakterini göz önünde bulundurmalısınız. Cesaret, onur ve dürüstlük her şeyden önemlidir ve bu nedenle cılız, bir deri bir kemik Steve Rogers, dünyanın öncü (ve ortaya çıkacağı üzere tek) Mükemmel Serum örneği olmak için doğru seçimdi. Rogers, 40’larda dünyayı hem Nazilerden hem de HYDRA’dan kurtardı ve ardından, onlarca yıl donmuş halde kaldıktan sonra, her zaman ekibin inatçı vicdanı olarak hareket eden Avengers’ın bir üyesi olarak her taraftan ve cepheden küresel saldırıları durdurmak için geri döndü. Bu, kaybetmek anlamına gelse bile, her zaman doğru olanı yapmak istemek anlamına geliyordu. Doğuştan bir lider, en iyi arkadaş ve benzersiz bir kahraman olan Cap, MCU’nun kalbindeki erdem örneğidir.

Tony Stark / Iron Man

Iron Man, 2008’de MCU’yu başlattı ve film, serinin en iyileri arasında gururla durmaya devam ediyor. Çoğu hayran için, hiç kimse karakteri Robert Downey Jr. kadar iyi oynayamazdı. MCU’ya rock and roll ekledi ve ekranda geçirdiği her saniye hayranlarını heyecanlandırdı. Tony Stark, MCU’nun temellerini attı ve en heyecan verici aşamalarını gerçekleştirdi. Silah tüccarından evrenin kahramanına uzanan Iron Man’in yolculuğu, insanlık için kendini feda etmesiyle şanlı ve yürek burkan bir sona ulaştı. Böylesine yuvarlak bir hikaye, tutarlı filmler ve muhteşem, ikonik ve akılda kalıcı bir tasvirle Iron Man, MCU’daki en iyi ve havalı karakterlerdendir.

Bucky Barnes / The Winter Soldier

Kuşkusuz, James Buchanan “Bucky” Barnes, varlığının çoğunu beyni yıkanmış bir HYDRA suikastçısı olarak geçirdi ve ardından Helmut Zemo’nun Avengers’ı fethetme planında bir piyon haline geldi, ancak Steve Rogers’ın bu çocukluk arkadaşı aslında örnek bir askerdi. Dünya Savaşı’nda ve savaşı doğrudan Red Skull ve HYDRA’ya götüren Uluyan Komandolardan biri. Infinity War ve Endgame’de Thanos’a karşı mücadelede en iyi zekasını ödünç verdikten sonra, Barnes şimdi Kaptan Amerika sonrası bir dünyada zaman aşımına uğramış bir adam olarak yerini bulmalıdır. Disney+ dizisi The Falcon and the Winter Soldier’da tam olarak bunu yapmaya başladığını görüyoruz.

Tom Hiddleston / Loki

Loki, MCU sayesinde hayranlar arasında bir hit haline geldi, ancak ondan önce de Marvel’ın en büyük çizgi roman kötü adamlarından biriydi. Binlerce yıl Thor’la savaştı ve hatta yanlışlıkla birden fazla güçlü Avengers kadrosunun bulunmasına yardım etti. Yaramazlık Tanrısı, Marvel Evreninde izini bıraktı ve karanlık hedeflerine ulaşmak için diğer kötüleri manipüle etti. Loki son zamanlarda daha kahramanca olsa da, Marvel’ın kötü adamlarından biri olarak geçmişi, her zaman kötü köklerine geri döneceği anlamına geliyor. O, Avengers’ın ilk düşmanıydı ve bir noktada Marvel Evrenindeki her büyük kahramanın yanında bir diken oldu.

Richard Madden / Ikaris

Eternals’ın hiçbiri filmden önce bilinen isimler olmasa da, Ikaris muhtemelen takımın en ünlüsüydü. O, çizgi romanların kahramanı ve ana Eternals ekibinin en güçlüsüdür. Birçok yönden güçleri, onu Superman’in Marvel versiyonuna benzetiyor. Film, akıllıca bir değişiklik yapmak için Ikaris’in en dikkate değer Eternal statüsünü kullanıyor. Ikaris’in Dünya’yı yok etme planından haberdar olduğu ve onu durdurmaya çalıştıklarında takım arkadaşlarına sırt çevirdiği ortaya çıkar. Eternals filmi Ikarisi hikayedeki en karmaşık karakterlerden biri yapmaya yardımcı oldu.

Stephen Strange / Doctor Strange

Doktor Stephen Strange, bir araba kazası geçirdikten sonra The Ancient One tarafından çeşitli sihir ve dövüş sanatlarında eğitilmiş eski bir cerrahtır. Sonunda The Ancient One’dan Yüce Büyücü unvanını alarak, düşmanlarına karşı doğaüstü öğeler ve büyüler kullanır. 2016’da beyaz perdeye ilk çıkışını yaptığında çoğu izleyiciye yabancı olmasına rağmen, hayranlar kısa sürede Doctor Strange’i sevmeye başladı. Kahramanlık için kişinin kendini tehlikeye atmaya istekli olması kadar çok az nitelik vardır ve kendi adını taşıyan filminde başkalarını korumak için gerekirse kendi hayatını birçok kez feda edeceğini kanıtladı.

Kral T’Challa / Black Panther

Babası Kral T’Chaka’nın terörist Helmut Zemo tarafından öldürülmesinin ardından Prens T’Challa, Wakanda’nın hükümdarlığını devralmakla kalmayıp, aynı zamanda Wakanda’nın insanüstü koruyucusu Kara Panter kılığına da bürünmek zorunda kaldı. Ülkesinin Kalp Şeklinde Bitkisi ve vibranyumdan yapılmış yüksek teknoloji ürünü bir giysi tarafından kendisine hediye edilen artırılmış güç ve hız ile T’Challa, hem karşı konulamaz bir güç hem de yok edilemez bir nesnedir ve ülkesini acımasız kaçakçılara, şiddet yanlısı isyancılara karşı her zaman savunmaya hazırdır. Merhametli bir haçlı, asil bir hükümdar olan T’Challa’nın mirası asla unutulmayacak.

Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Scarlet Witch, Yüce Büyücü’den belki de daha büyük kapasitelere sahip bir sihir ustasıdır. Muhtemelen, tüm MCU’daki en güçlü karakter bile olabilir. Yenilmezler: Ultron Çağı’nda çıkışını yaptıktan sonra Elizabeth Olsen, zarar görmüş ve kederli bu karakteri çekici ve güzel bir şekilde tasvir etti. WandaVision, karakterin kaybının derinliklerini ele alıyor ve hayranlar onun insanlığına, savunmasızlığına ve yaptığı her şeyin aşk tarafından yönlendirilmesine hayran oldu. Daha sonra, bazı hayranları hayal kırıklığına uğratan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ta bu yeterince kullanılmadı. Sonuç olarak, karakter gelişiminin bundan sonra nereye gideceğini görmek belki de zor.

Natasha Romanoff / Black Widow

Bir zamanlar düşman KGB ajanı olan Natalia “Natasha” Romanoff, genç yaşta Kara Dul Programı’nın bir parçası olarak uzman bir suikastçi olmak için eğitim almış, eski hayatını – ve ülkesini – reddetmiş ve Clint’in ısrarı ve teşvikiyle SHIELD’a katılmıştı. Nick Fury’nin en gizli ajanı olan Romanoff, Tony Stark’ı takip etmeye yardım etti ve sonunda Loki New York’ta bir uzaylı istilası başlattığında İntikamcılar saflarına katıldı. Geçmişteki suçlarının kefaretini arayan ve sonunda Thanos’un katliamında kaybolan herkesi geri getirmek için hayatını feda eden Romanoff, kendini arkadaşlarına ve görevlerine adamıştı.

Chris Hemsworth / Thor

Bir zamanlar tüm Asgard’ın kibirli varisi ve ardından affedilmesi gereken sürgündeki bir velet olan Thor, düşmüş evlatlık kardeşi Loki’nin Yıldırım Tanrısı’nın sevmeye ve takdir etmeye başladığı bir gezegene savaş açmasını izledi: Dünya. Duygusal ve genellikle huysuz olan Thor, kendi yolunu ve kaderini çizmeye çalışırken kara elfleri, HYDRA askerlerini, Ultron insansız hava araçlarını ve daha fazlasını yenerek Dünya’da yardım etmeye devam edecekti. Thor, kaybettiği aşkı Jane Foster’ın hasretini çekiyor, Loki’yle çekişiyor, Hulk’la dostça kavga ediyor ya da suçluluk duygusuyla bir ton karbonhidrat yiyor olsun, Avengers’ın eğlenceli ve heyecanlı üyesidir.