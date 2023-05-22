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Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Oyun hakkında en önemli açıklama oyun içi seslendirmesi yapan sanatçıdan geldi. Açıklamaya göre; "2023 yılının Ekim ayında çıkması gerekiyor, şu anda üzerinde çalışıyoruz.

Mustafa

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Alan Wake 2

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Günümüz oyun dünyasında artık her türden oyunlar çıkmakta bu oyunlar arasında hayatta kalma ve korku türündeki oyunlar oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Alan Wake 2 çıkış tarihi ve oyun hakkında bilgi vereceğiz.

Ünlü oyun geliştirici firması olan Remedy üstünde uzun zamandır çalıştığı Alan Wake 2 için tatmin edici bir açıklamada bulunmamıştı fakat zaman geçtikçe kaynaklardan gelen bilgilere göre Alan Wake 2’nin oyun piyasasına çıkması beklenmekte.

Oyun hakkında en önemli açıklama oyun içi seslendirmesi yapan sanatçıdan geldi. Açıklamaya göre; “2023 yılının Ekim ayında çıkması gerekiyor, şu anda üzerinde çalışıyoruz. Aslında, geçen hafta Finlandiya’daydım, Remedy şirketinin olduğu yerde, harika insanlar.” diyen Poretta, Remedy’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla tutarlı bir tarih belirtiyor.

Oyun içinde iki farklı mod bulunacağı açıklayan şirket Codename Condor ve Codename heron isimlerini vermişti. Condor kod adlı oyun 4 kişilik co-op şeklinde olacak ve PvE türünde olacak. Heron kod adlı oyun ise oyun evrenindeki daha detaylı bir oyun olacağı açıklandı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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