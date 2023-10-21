Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri Oyuncuları Dumura Uğrattı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayınlanacak olan Alan Wake 2 için geri sayım olanca hızıyla sürerken oyuncuları üzecek bir haber geldi. 27 Ekim 2023 Cuma günü piyasaya çıkacak olan Alan Wake 2 sistem gereksinimleri duyuruldu. Pek çok oyuncunun “yüksek” bulduğu sistem gereksinimleri nedeniyle oyuncular üzüldü ve hayal kırıklıklarını da sosyal mecralarda dile getirdi.

Alan Wake 2 Sistem Gereksinimleri

2010 yılında piyasaya çıkan ve geniş bir oyuncu kitlesi tarafından çok beğenilen Alan Wake’in devam oyunu olan Alan Wake 2’nin geliştirildiğinin duyurulmasının akabinde, hayranları oyunu beklemeye başlamıştı. Özellikle geçen yıldan bu yana beklenti doruğa çıkmıştı. 2023 yılında yayımlanacağı belirtilen oyun için tarih 27 Ekim olarak deklare edilmişti.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülecek olan Alan Wake 2’nin sistem gereksinimleri bugün itibariyle kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Alan Wake 2’yi oynamak isteyenlerin sahip olması gereken donanımlar kısaca aşağıdaki gibi (detayları görsel üzerinden inceleyebilirsiniz):

1080p 60 FPS – Medium

RTX 3070 | RX 6700 XT

Ryzen 7 3700X

16 GB RAM

Oyuncular Ne Dedi?

Alan Wake II’nin bu kadar yüksek sistem gereksinimleri ile çıkış yapacak olmasına pek çok gamer tarafından tepki gösterildi. Oyuncuların yapımın sistem gereksinimleri ile ilgili sosyal medyadan gösterdiği tepkilerden bazıları şu şekilde oldu:

“Tamamen saçmalık bence… Piyasa nereye gidiyor acaba? Artık optimizasyon olan oyun göremez olduk.”

“PC oyun dünyası için kıyamet vaktidir, böyle giderse PS almak daha mantıklı olacak.”

“Anlamadığım nasıl 1080p 60 FPS ile Ray Tracing 4k 60fps için aynı işlemcinin gerektiği. Arada uçurum var.”

“Bu işin sonu gelmeyecek anlaşılan. Pek çok oyunda bu saçmalıklarla karşılaşmaya başladık. Xbox X alıp keyfine bakacaksın en iyisi.”

“Bu gereksinimleri kabul etsek bile ortada bir saçmalık mevcut, şöyle ki; bu sistem gereksinimleriyle PC de nasıl satış yapmayı bekliyorlar ben anlamadım.”

“DLSS/FSR performans ile 1080p medium ayarlar bir de… 3070 ile Native 540p medium ayarlarda oynayabileceksiniz diyorlar. Kafayı yedi oyun geliştiricileri optimizasyon konusunda iyice.”

“Artık bütün oyunlar çok kötü saçma sapan sistem gereksinimleriyle çıkmaya başladı. Gerçekten işin ucu kötü yere gidiyor. 3070’ten iyi kaç tane kart var? Niye optimizasyon yapmıyorlar anlamak mümkün değil.”