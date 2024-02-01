Ana Sayfa » Oyun Alan Wake 2 Yeni Güncellemesi Çıktı – 1 Şubat 2024 Oyun Alan Wake 2 Yeni Güncellemesi Çıktı – 1 Şubat 2024 Emine Emre 6 Görüntüleme

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kısa sürede milyonlarca gamer tarafından oynanan Alan Wake 2 için güncelleme geldi. 2024 yılının ilk ayı geride kalmadan yayımlanan Alan Wake 2 yeni güncellemesi oyunculara yeni özellikler sunuyor. Alan Wake 2’nin yeni güncellemesine dair detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Alan Wake 2 Yeni Güncellemesi Geldi

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Epic Games Publishing tarafından yayımlanan Alan Wake 2 de 1.15 güncellemesi birçok yenilikle gamerlarla buluştu. Alan Wake’in devam oyunu olarak geliştirilen ve PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülen oyuna yeni gelen 1.15 güncellemesinde şu özellikler bulunuyor:

İstenilen bölümün tekrar oynanabilmesi.

Oyunda bolca bulunan jump scare sahnelerinin çokluğu değiştirilebilecek olması.

PC de grafik ayarlarını değiştirirken ön izleme görüntüleriyle daha iyi ayar yapma.

Hem PC hem de konsollarda performans iyileştirilmeleri.

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Güncelleme İçin Oyuncular Ne Dedi?

Alan Wake 2 için yeni gelen güncelleme kısa sürede sosyal mecralarda da gündem oldu. Gamerlar, şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla güncelleme hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. İşte o görüşlerden bazıları:

“İstediğimiz bölümü yeniden oynayabilmemiz gayet iyi olmuş. Zaten bu özelliğin olmaması saçma gelmişti bana. Belli ki sonradan güncelleme şeklinde çıkarmak için oyuna baştan koymamışlar. Bu tip durumların oyunun yeniden günceme gelmesi ve pazarlamasına yardımcı olması için strateji olduğunu düşünüyorum açıkçası.”

“2023 yılının en iyi oyunlarından biri bana göre. Yeni güncellemeleri ile biraz daha sınıf atlayacağa benziyor. Oyuncu kitlesini giderek artıracaktır. Alan Wake 3 için de çalışmalara ufaktan başlamaları iyi olur. 2026 ya da 2027 yılına anca yetiştirirler zira.”

“Güncellemeler güzel ama Türk oyuncular olarak bir de indirim güncellemesi bekliyoruz. Bu oyun fiyatları bizim için yüksek kalıyor. Bunun haricinde oyunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şu anda son bölümdeyim ve harika bir yapım olduğunu düşünüyorum.”

“Biri de Türkçe yama ile hayrına şu işe el atsa. Türkiye oyun pazarı karlılığını yitirdiği için mi Türkçe dil seçeneği getirmeye özen göstermiyorlar anlamıyorum ki… Türkçe dil seçeneği olan oyunların cazibesi 3-4 katına çıkıyor bence.”

Alan Wake 2 Steam de Var Mı?

Remedy tarafından geliştirilen Alan Wake 2, Epic Games tarafından yayımlandı. Epic Games ile Steam arasındaki rekabet, oyun sektöründeki herkesin malumu. Bu doğrultuda, Alan Wake 2 Steam üzerinden satın alınamıyor. Ancak oyunun gelecekte Steam üzerinden de satışa sunulabileceği iddia ediliyor. Zira, Epic Games CEO’su, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; gerekli şartların sağlanması durumunda bütün oyunlarının Steam üzerinden de satışa sunulabileceğini deklare etmişti. Bu noktada Epic Games’in bütün karşı taraflardan beklentisinin “haksız rekabetin önüne geçilmesi ve oyunculardan alınan fahiş meblağların azaltılması” olduğu biliniyor.