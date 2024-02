Ana Sayfa » Oyun Alan Wake 2’nin 2 DLC’si Yolda, Evren Daha da Büyüyor Oyun Alan Wake 2’nin 2 DLC’si Yolda, Evren Daha da Büyüyor Emine Emre 13 Görüntüleme

Popüler oyun serilerinden biri olan Alan Wake’in devam oyunu oldukça büyük başarılara imza attı. 2023 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen yapım, kısa süre içerisinde 1,3 milyon adet kopya satarak büyük bir rekor kırdı. Geliştirici ekip hali hazırda iki ek paket geliştirmekte. Alan Wake 2’nin 2 DLC’si yolda, evren daha da büyüyor. İlk geliştirme paketi kısa bir zaman sonunda oyuncuya buluşacak ancak diğerinin henüz çıkış tarihi belli değil. Sevilen serinin yeni ek paketleri hakkındaki detaylar içeriğimizde…

Alan Wake 2’nin 2 DLC’si Yolda! Alan Wake Evreni Genişliyor

Alan Wake oyun serisinin ilk oyunu 2010 yılında oyuncuyla buluşmuştu. Oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapımın devam oyunu Alan Wake 2 ise 27 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Kısa zaman içinde 1,3 milyonu aşkın satış rakamına ulaşan devam oyunu Remedy’nin en hızlı satan yapımı olarak oyun sektörüne damga vurdu. Oyuncunun yüksek ilgisine maruz kalan yapım, hem oyuncular hem de eleştirmenlerden beğeni topladı. Alan Wake 2’nin Steam platformundaki beğeni puanı yüzde 92 seviyelerinde.

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Alan Wake 2’nin bu başarısı geliştirici ekibi daha da heyecanlandırdı. Ekibin açıklamalarına göre bu devam oyununa iki adet ek genişleme paketi geliştirilmekte. Sürekli güncellemelerle Remedy, oyunun başarısını sürekli kılmak niyetinde.

Alan Wake’in bu Remedy’nin en hızlı satan oyunu olma başarısını geçtiğimiz günlerde açıklayan geliştirici ekibin söylediklerine göre oyunun yayınlanacak ilk DLC’si Night Springs adı ile piyasaya sürülecek. Önümüzdeki bahar aylarında yayınlanacak olan DLC, oyuncunun Alan Wake 2’ye olan ilgisini kaybetmemesini sağlayacak. Geliştirme aşamasında olan bir diğer ek genişleme paketi ise The Lakehouse adı ile karşımıza çıkacak. Bu DLC’nin yayınlanma tarihine ilişkin herhangi bir bilgi ise verilmedi. Oyunu sevenler bu genişleme paketlerini heyecanla bekliyor.

Remedy CEO’su Vitala “Yeni Projelere Yelken Açacağız” Dedi

Alan Wake 2’nin başarısının ardından birtakım açıklamalarda bulunan Remedy Entertainment CEO’su Tero Virtala, oyunun bu başarısından gurur duyduğunu söyledi. Bu devam oyununun satış rakamlarından memnun olduklarını aktaran CEO Virtala, satışlardan elde edilen gelir ile hem geliştirme hem de pazarlama harcamalarının büyük kısmını karşıladıklarını aktardı. Virtala, Alan Wake hayranlarını memnun etmek için daha çok çalışacaklarını ve Alan Wake evrenini genişleterek yeni projeler başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Alan Wake 2 Hakkında

Alan Wake serisinin devam oyunu olan Alan Wake 2, Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş ve Epic Games Publishing tarafından 2023 Ekim ayında yayınlanmıştır. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülen bu hayatta kalma ve korku oyunu, tek oyunculu bir yapım olup hayatta kalma-korku oyunu, macera oyunu, bulmaca oyunu, üçüncü şahıs nişancı oyunu kategorilerinde yer almaktadır.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Alan Wake 2 pek çok ödüle layık görülmüştür. Bu kapsamda oyun; The Game En İyi Oyun Yönetmenliği Ödülü – The Game En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü ve The Game En İyi Sanat Yönetimi Ödülü’nün sahibi olmuştur.