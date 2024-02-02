Ana Sayfa » E-Spor Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın CS2 ile Avrupa’yı Fethetmeye Devam Ediyor – 2 Şubat 2024 E-Spor Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın CS2 ile Avrupa’yı Fethetmeye Devam Ediyor – 2 Şubat 2024 Emine Emre 5 Görüntüleme

Counter Strike espor arenasında yükselen yıldız konumundaki Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın 2024 yılına da mükemmel bir giriş yaptı. 2023 yılının son döneminde 3 kez üst üste FPL Şampiyonu olan Wicadia, başarısını yeni yıla da taşıdı. 2024 yılının ilk turnuvasında da FPL Şampiyonluğuna uzanan Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın, FPL CS2 Europe’ta üst üste 4 kez şampiyon olan ilk oyuncu oldu.

FPL CS2 Europe’ta Üst Üste 4 Kez Şampiyon Olan İlk Oyuncu Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın Oldu!

Türk oyuncular arasında son yıllarda espor arenasında adından sıkça söz ettiren Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın, 2023 yılı ile birlikte uluslararası camiada da kendisini hissettirmeye başlamıştı. Her geçen gün yükselen bir performansa sahip olan oyuncu, 2023 yılının son çeyreğinde ise adeta zirveye ambargo koydu.

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Başarılarını katlayarak artıran Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın, FPL CS2 Avrupa’da dört defa üst üste şampiyon olan ilk oyuncu unvanını ele geçirerek adını tarihe yazdırdı. Wicadia’nın başarısı hem Türk espor camiasında, hem de global Counter Strike pazarında gündem oldu. Sosyal mecralarda binlerce gamerın paylaşım yaptığı konuda, Wicadia’yı tebrik etmek için adeta sıra oluştu. İşte Wicadia’nın başarısı hakkında şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

merhabalaaaarr

4x in a row 🫡 pic.twitter.com/KqOZzDyre4 — Ali Haydar Yalçın (@wicadiacs) February 1, 2024

Avrupa’da da Gündem Oldu!

Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın’ın FPL CS2 Europe da üst üste 4 kez şampiyon olması Avrupa’da da gündeme oturdu. Counter Strike ile ilgilenen hemen herkesin konu hakkında sosyal mecralarda yorum yaptığı ve görüşünü paylaştığı görüldü. FACEIT CS2 resmi Twitter (X) hesabı da, yaptığı bir paylaşımla Ali Wicadia Haydar Yalçın’ı kutladı.

“Arka arkaya FPL şampiyonu olan bu çocuk durdurulamaz.

Dün Wicadia, Eternal Fire ile Katowice’de bir noktaya kilitlendi ve Ön eleme sırasında etkileyici bir 1,53 puan aldı. Çalışma karşılığını verdi.

Büyük tebrikler Ali, gerçekten hak ettin” ifadeleri yer alan paylaşım şu şekilde:

Back-to-back-to-back-to-back FPL champion, this kid is unstoppable.



Yesterday, Wicadia locked in a spot at Katowice with Eternal Fire, boasting an impressive 1.53 rating during the Play-in. The grind has paid off.



Big congrats, Ali — truly deserved. pic.twitter.com/GMi8H9hekX — FACEIT CS2 (@FACEITcs) February 1, 2024

Wicadia’nın takımı Eternal Fire ve HLTV da resmi sosyal medya hesaplarından Ali Haydar Yalçın’ın başarılarını tebrik eden paylaşımlarda bulundular. Ayrıca binlerce espor tutkunu da, Wicadia’nın hem başarısına dikkat çekti hem de üst üste kazandığı başarılarda elde ettiği para ödülüyle alakalı şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Wicadia’nın Günlük Antrenman Temposu Nasıl?

Son dönemin en başarılı esporcuları arasında yer alan ve art arda 4 kez FPL şampiyonu olarak başarısı taçlandıran Wicadia, maç günleri öncesi ısınma rutinini Thour ile paylaştı, işte o tempo: