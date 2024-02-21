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Beşiktaş Esports’un ilk 4 haftasını lider geçtiği LoL 2024 Kış Mevsimi 5.haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar olacak. Özellikle lider Beşiktaş Esports ile, hali hazırda ligin 2ncisi konumunda bulunan Boostgate Esports arasındaki mücadele, ligdeki puan durumunun önemli ölçüde şekillenmesini sağlayacak. Cepkolik okurları ile birlikte League of Legends Türkiye ligi TCL de yeni haftanın fikstürüne, maçlara ve puan durumuna daha yakından bakalım…

LoL 2024 Kış Mevsimi 5. Hafta Fikstürü

Ligde 22 Şubat Perşembe ve 23 Şubat Cuma günü yapılacak 5. hafta maçları şu şekilde:

22 Şubat Perşembe League of Legends Türkiye Ligi TCL Maçları

Boostgate Esports – Beşiktaş Esports

Misa Esports – NASR eSports

Galakticos – Papara SuperMassive

Dark Passage – FUT Esports

Haftanın ilk maçında ligin ilk iki sırasındaki takımlar karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Beşiktaş Esports kazanırsa, ligin geri kalanı ile arasındaki farkı açacak. Boostgate Esports kazanırsa, liderle durumu eşitleyecek. Ligin ilk gününde ayrıca henüz galibiyeti bulunmayan Galakticos da, Papara SuperMassive karşısında ilk zaferi için mücadele edecek.

23 Şubat Cuma League of Legends Türkiye Ligi TCL Maçları

Beşiktaş Esports – Papara SuperMassive

Misa Esports – Galakticos

Boostgate Esports – FUT Esports

Dark Passage – NASR eSports

Haftanın 2nci gününde, LoL arenasına önemli yatırımlar yapan Papara’nın bu yıl tamamen satın aldığı SuperMassive ile lig lideri Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Akabinde ligin alt sıralarında yer alan Misa Esports ile Galakticos maçı oynanacak.

LoL 2024 Kış Mevsiminin iddialı ekiplerinden FUT Esports’un Boostgate Esports karşısında çıkış aradığı maçın ardından günün ve haftanın son kapışmasında Dark Passage ile NASR Esports mücadele edecek. Birbirinden zorlu mücadelelerle sona erecek haftanın sonunda oluşacak puan durumu ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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Ligde Puan Durumu Nasıl?

Beşinci hafta öncesinde takımların ligdeki sıralaması şu şekilde: